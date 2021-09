Sergio Berni: “Javier Milei es simpático, me tomaría unos vinos con él”

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, emitió anoche un impensado halago hacia el referente liberal y precandidato a diputado Javier Milei, que se posiciona en las antípodas del funcionario bonaerense.

“Me parece simpático y divertido. Me comería un asado y me tomaría unos vinos con Milei”, dijo el funcionario en el programa de Luis Novaresio por el canal A24. No obstante, aclaró que no trabajaría con el economista. “No gestionaría con él”, se atajó el ministro.

Javier Milei

En otro momento de la entrevista, Berni se refirió a la campaña electoral con vistas a las PASO y sostuvo que le “falta pasión”. “Entiendo que la política es pasión. Y me parece que a la campaña le falta un poco de calor. Está todo muy confundido, y la política se encarga de confundir más a la gente”, opinó.

El ministro se mostró confiado y vaticinó que el oficialismo ganará las elecciones. “Vamos a ganar por cinco o seis puntos. Es una muy buena elección en un año inédito para todo el planeta”, agregó.

Fue entonces cuando defendió la gestión del Gobierno durante la pandemia del coronavirus y destacó el trabajo de Daniel Gollan en la provincia de Buenos Aires. “Los oficialismos en el mundo han sufrido los efectos de la pandemia. A pesar de que la provincia de Buenos Aires tenía todos los números para hacer un desastre epidemiológico, el gobernador y el exministro de Salud pusieron todo el aparato en marcha para restaurar el sistema de salud que estaba devastado”, argumentó.

