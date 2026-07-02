Si usted tiene riesgo de padecer Alzheimer, estos hábitos alimenticios pueden ayudar, según un estudio

WASHINGTON.- Cuando se trata del riesgo de demencia, ciertos factores, como la genética, están fuera de su control. Sin embargo, muchas investigaciones sugieren que los comportamientos relacionados con el estilo de vida —cosas que usted puede cambiar— pueden ayudar a mejorar sus probabilidades de mantenerse lúcido a medida que envejece. En un nuevo estudio, las personas con un riesgo elevado de demencia tenían menos probabilidades de desarrollar la enfermedad si seguían un patrón dietético saludable, particularmente uno con menor potencial inflamatorio.

Para el estudio, publicado en JAMA Network Open, investigadores del Instituto Karolinska, en Suecia, siguieron a casi 1900 adultos de 60 años o más durante 15 años, 240 de los cuales desarrollaron demencia durante ese período. A los participantes se les analizó la sangre en busca de proteínas que indican cambios cerebrales relacionados con la demencia y el Alzheimer (conocidos como biomarcadores) y también completaron cuestionarios sobre sus hábitos alimenticios en varias ocasiones. Luego, los investigadores calificaron la calidad de sus dietas basándose en tres métricas:

Dieta Mediterránea Alternativa (AMED) , que mide en qué medida una dieta sigue los principios de la dieta mediterránea, como consumir abundantes vegetales y pescado y limitar las carnes rojas.

, que mide en qué medida una dieta sigue los principios de la dieta mediterránea, como consumir abundantes vegetales y pescado y limitar las carnes rojas. Índice de Alimentación Saludable Alternativa (AHEI), que califica una dieta basándose en la inclusión de alimentos que reducen el riesgo de enfermedades crónicas y la exclusión de elementos que lo aumentan.

que califica una dieta basándose en la inclusión de alimentos que reducen el riesgo de enfermedades crónicas y la exclusión de elementos que lo aumentan. Índice Dietético Inflamatorio Empírico Invertido (rEDII), que captura el potencial inflamatorio de una dieta asignando puntajes ponderados a ciertos alimentos y bebidas según sus vínculos con marcadores sanguíneos de inflamación.

Al estudiar tipos específicos de patrones de alimentación saludable, los investigadores pudieron determinar si algunos podrían ser más importantes para personas con diferentes niveles de riesgo. Y surgió una distinción: “El patrón dietético con menor potencial inflamatorio mostró las asociaciones más consistentes [con un menor riesgo de demencia] entre las personas con niveles elevados de biomarcadores”, dijo en un correo electrónico Anja Mrhar, autora principal del estudio e investigadora invitada en el Instituto Karolinska.

Más específicamente, los resultados mostraron que aquellos con niveles altos de p-tau217 —una proteína en la sangre que es indicativa de la patología del Alzheimer— que siguieron una dieta con menor potencial inflamatorio tuvieron un riesgo de demencia un 29% menor que aquellos que tenían otros patrones alimenticios. Y los investigadores encontraron casi lo mismo para las personas con biomarcadores relacionados con una neurodegeneración más general: niveles altos de proteína ácida fibrilar glial (GFAP), que es una medida de neuroinflamación, y niveles altos de cadena ligera de neurofilamentos (NfL), un marcador de lesión de las células nerviosas.

“Lo maravilloso de esto es que estamos diciendo que, incluso para las personas que pueden tener pérdida neuronal, [la demencia] no es inevitable”, dijo Allison B. Reiss, profesora asociada de medicina en la Escuela de Medicina NYU Grossman Long Island, quien no participó en la investigación.

Aun así, el estudio tiene limitaciones. No prueba que la dieta pueda causar o prevenir la demencia; los investigadores observaron a los participantes, pero no probaron los efectos de una intervención dietética. También dependió de que las personas informaran por sí mismas sus hábitos alimenticios, lo que deja margen para el error, y careció de diversidad racial o étnica, dijo Reiss, lo que podría limitar su capacidad de extrapolación.

Por qué una dieta menos inflamatoria podría ayudar a quienes están en riesgo de demencia

Existe un cuerpo sustancial de investigación que muestra que las dietas saludables, como la dieta mediterránea rica en alimentos de origen vegetal, están asociadas con una mejor cognición y un menor riesgo de demencia. Dietas específicas como la DASH (Enfoques Dietéticos para Detener la Hipertensión) y la dieta MIND —que combina la DASH con la dieta mediterránea— también se relacionaron con un menor riesgo de experimentar deterioro cognitivo y desarrollar la enfermedad de Alzheimer, respectivamente.

Otras investigaciones, como el nuevo estudio, van un paso más allá, sugiriendo que las ventajas de la dieta podrían seguir siendo relevantes incluso en aquellas personas que tienen un alto riesgo de demencia. Un estudio reciente encontró que aquellos que portan la variante genética APOE4 (un factor de riesgo para el Alzheimer con el que se nace) pueden beneficiarse más al adherirse a una dieta mediterránea.

El estudio de JAMA no profundizó en por qué una dieta menos inflamatoria, en particular, puede estar relacionada con un riesgo reducido de demencia, pero otras investigaciones señalan cada vez más a la inflamación como una fuerza impulsora de esta condición.

La inflamación en todo el cuerpo a menudo aumenta con la edad y a medida que se acumulan problemas de salud, como el colesterol alto y la diabetes tipo 2, dijo Cyrus A. Raji, profesor asociado de radiología y neurología en WashU Medicine, quien no participó en el nuevo estudio. “La inflamación puede entonces hacer que el cerebro sea más vulnerable al daño causado por proteínas mal plegadas como la amiloide y la tau”.

Una dieta con menor potencial inflamatorio podría contribuir al cuidado del cerebro, quizás especialmente cuando los cambios tempranos que conducen a la demencia ya están en marcha.

Sin conocer sus biomarcadores sanguíneos, usted puede saber si tiene un mayor riesgo de demencia observando los antecedentes familiares, dijo Reiss. Pero, en última instancia, hay pocas razones para intentar averiguarlo, enfatizó, ya que cualquiera puede beneficiarse de seguir una alimentación con bajo potencial inflamatorio. Este tipo de dieta también es conocido por beneficiar a otras partes del cuerpo, como el corazón y el hígado, señaló Reiss, “y todos nuestros órganos están interrelacionados e interdependientes”.

En la práctica, una dieta con bajo potencial inflamatorio se parece a una dieta de estilo mediterráneo o a una dieta saludable basada en pautas nutricionales, ambas vinculadas a un riesgo reducido de demencia en el estudio, particularmente en aquellos con niveles más bajos de biomarcadores, dijo Mrhar. Y todas estas dietas también pueden beneficiar al cerebro en personas de todos los niveles de riesgo por razones que van más allá de la inflamación, por ejemplo, al aumentar la sensibilidad a la insulina o mejorar la salud vascular.

Cómo comer para la salud cerebral a largo plazo

La conclusión es que los tres patrones dietéticos evaluados en el estudio estaban vinculados a un menor riesgo de demencia en todos los grupos, y cada uno refleja una forma amplia de comer que usted puede adaptar a su estilo de vida. Incluso el rEDII específico para la inflamación no debe verse como una dieta prescrita, dijo Mrhar. Es un índice para evaluar la dieta en su conjunto, por lo que interpretarlo como una simple lista de verificación de alimentos proinflamatorios y antiinflamatorios puede no ser útil, y mucho menos práctico.

En cambio, los expertos sugirieron centrarse en patrones generales de alimentación saludable: