Sigue el conflicto: cuáles son los colegios tomados por los estudiantes

La jornada de tomas estudiantiles continuó con once colegios porteños tomados. Además de la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas Sofía E. Broquen de Spangenberg —conocida como “Lengüitas”, en Juncal 3251—, la Escuela Superior de Educación Artística en Arte Cerámico N°1 —Bulnes 45—, y la Escuela de Educación Media Nº1 Federico García Lorca —Chorroarín 305—, se sumaron a la medida de fuerza el Colegio N°3 Mariano Moreno —Rivadavia 3577—, el Liceo N°5 Pascual Guaglianone —Carabobo 286—, la Escuela de Educación Media Nº 3 Osvaldo Pugliese —Padilla 1051—, la Escuela de Educación Media N°7 María Claudia Falcone —Malabia 2164—, Escuela de Educación Media N°2 Agustín Tosco —Zamudio 4386—, Escuela de Enseñanza Media N°16 Rodolfo Walsh —Argerich 5651—, el Colegio N°8 Julio Argentino Roca —Carlos E. Zuberbuhler 1850— y el Colegio N°4 Nicolás Avellaneda –El Salvador 5528—.

Por su parte, la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini, que depende de la Universidad de Buenos Aires (UBA), se sumó a la medida “en solidaridad” con las escuelas porteñas. Ayer por la tarde, tras una votación unánime, los alumnos decidieron la toma y esta mañana el colegio amaneció con un gran cartel que decía “colegio tomado”.

“El motivo particular de nuestra toma es la solidaridad con los motivos de los colegios de la ciudad, entendiendo que no son ajenos a nosotros. Nos solidarizamos no solo porque creemos en algo ajeno, sino porque son nuestros compañeres (sic)”, dijo Micaela Güero de Souza, alumna de quinto año y presidenta del centro de estudiantes del Pellegrini

En la misma línea, se espera que el Colegio Nacional de Buenos Aires que también depende de la UBA, se adhiera a la medida de fuerza con un “pernocte”, una instancia anterior a la toma que contempla dormir en la escuela, pero sin suspender las clases y que están implementando otros tantos colegios.

En el “Lengüitas”, donde hoy continuaban con la medida, se van sumando carteles de protesta que cuelgan de las rejas a medida que avanzan los días de toma. Tanto la cooperadora del establecimiento como la asamblea de docente de nivel medio emitieron comunicados en apoyo a los alumnos y sus familias y mañana a las 12 la comunidad educativa realizará un abrazo al colegio.

“Las y los docentes de nivel medio del Lengüitas, reunidos en asamblea, manifestamos nuestra solidaridad con los y las estudiantes de nuestro nivel secundario, quienes junto a sus familias están siendo atacadas y atacados de manera desproporcionada por el Ministerio de Educación de CABA”, dice el comunicado firmado por la asamblea de docentes.

Por su parte, Valentina Bonelli, presidenta del centro de estudiantes del Lengüitas, dijo a LA NACIÓN: “De parte del estudiantado está todo bastante bien por suerte. La gente está muy movilizada y estamos yendo para el mismo lado con mucha fuerza. Queremos que a partir de esto nos terminen escuchando y poder generar un cambio. La toma no tiene fecha de fin aún. Tenemos asambleas permanentemente para ver cómo seguimos y cómo nos organizamos internamente. Lamentablemente, no tuvimos respuestas desde el ministerio”.