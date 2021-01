Sigue la ola de calor en la ciudad y advierten sobre el impacto en la salud

Fuente: Archivo

La ola de calor siguió ayer castigando la ciudad. La temperatura mínima fue de 25°C y la máxima, de 35,2°C, entre las 15 y las 17, mientras que la sensación térmica trepó hasta 36,7°C a las 14. Según el Servicio Meteorológico Nacional, las condiciones de calor se mantendrán hasta hoy a la noche, cuando descenderá la temperatura por la lluvia y porque entrará aire un poco más fresco.

Sin embargo, no se prevé que las marcas bajen considerablemente, sumado a que las mínimas previstas para los próximos días siguen altas, superando los 20 grados.

Está emitida una advertencia por las elevadas temperaturas para toda la franja central de la Argentina, incluidas la ciudad y el área metropolitana.

Se espera que hoy todavía se registren temperaturas elevadas, con mínimas entre los 22 y los 25°C, y máximas entre los 34 y los 39°C.

En la ciudad se elevó el sistema de alertas tempranas por olas de calor a nivel naranja. Esto quiere decir que hay un riesgo moderado a alto a presentar problemas de salud debido a las altas temperaturas.

Se recomienda beber mucha agua, incluso cuando no se sienta sed; no exponerse al sol, evitar las bebidas alcohólicas y azucaradas, así como comer en proporciones abundantes. Lo ideal sería consumir alimentos frescos, como frutas y verduras, y no realizar actividad física.

