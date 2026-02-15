Hay alerta amarilla por tormentas fuertes para este domingo 15 de febrero: las provincias afectadas

Tal como había anticipado en el pronóstico el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las lluvias llegaron al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) este domingo por la mañana. Con una alerta amarilla por tormentas que rige en 10 provincias del país, se espera que las precipitaciones se extiendan, por lo menos, durante toda la jornada y hasta la noche.

El aviso del organismo nacional rige en la Ciudad y provincia de Buenos Aires, además de en Catamarca, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, San Luis, Santa Fe y Santiago del Estero.

En estas regiones se esperan “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas” debido a las tormentas aisladas, que estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas intensas de viento que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora. Asimismo, se prevén valores de precipitación acumulada de entre 30 y 70 milímetros, que pueden ser superados de manera puntual.

Los avisos por tormentas para este domingo en todo el país. SMN

Ante este escenario, el SMN compartió una serie de recomendaciones para mantener protegida a la población:

Evitar salir.

No sacar la basura y limpiar desagües y sumideros.

Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua

Cerrar y alejarse de puertas y ventanas.

Retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

En caso de estar al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

El nuevo aviso por lluvias se da luego de la fuerte tormenta con granizo que azotó al AMBA el pasado jueves. Durante la madrugada, algunos barrios porteños y municipios del conurbano registraron la caída de grandes piedras que despertaron a los vecinos y, en algunos casos, causaron destrozos en automóviles y casas.

“Había baja probabilidad de tormentas y se cumplió. Se emitió un aviso a muy corto plazo por lluvias intensas y granizo”, confirmó a LA NACION Cindy Fernández, vocera del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Sorpresa en la madrugada: granizó en algunos barrios de la ciudad y en la zona norte del conurbano. captura de redes

El tiempo en el AMBA

El organismo dependiente del Ministerio de Defensa también emitió el pronóstico para el AMBA, en donde las condiciones se mantendrán húmedas y lluviosas durante el fin de semana largo. Hacia el mediodía el viento rotará hacia el este, lo que implicará el reingreso de aire frío y dejará la máxima en 27 grados. La tarde mostrará las últimas lluvias y comenzará con un lento retiro de la nubosidad.

El pronóstico del tiempo en la Ciudad. SMN

Según el parte anticipado, y al igual que las últimas semanas, el lunes, martes y miércoles se anticipan como los días más calurosos, mientras que para el próximo fin de semana se espera un importante descenso de temperaturas. Se esperan máximas de 31ºC para el lunes y 32ºC para el martes, con baja probabilidad de lluvia para ambos días.