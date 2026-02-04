Una oncóloga reveló los alimentos que las mujeres mayores de 50 años deben evitar: “Provoca un crecimiento descontrolado de células anormales”

El cáncer es una de las principales causas de muerte en el mundo, por lo que los médicos recuerdan la importancia de prestar atención a los factores de riesgo y a las señales de alarma. Si bien no se puede modificar la genética ni evitar la enfermedad por completo, ciertos hábitos pueden influir en cómo envejece el organismo y en cómo responde a partir de los 50 años.

La oncóloga Preeti Subhedar, jefa de cirugía de mama de la Región Central de Hackensack Meridian Health, explicó la importancia de mantener una dieta balanceada y de evitar ciertos alimentos que pueden influir en el riesgo de padecer cáncer y otras enfermedades.

“La dieta es uno de los pocos factores de riesgo que podemos controlar”, comentó Subhedar.

De acuerdo con la especialista, hay un alimento muy habitual cuyo consumo aconseja moderar, ya que tiene un impacto directo en los niveles de azúcar y en el equilibrio general del organismo.

Es importante que las mujeres consuman una dieta saludable. Foto:iStock

Este es el alimento que las mujeres de 50 años deben moderar su consumo

Subhedar explicó que las mujeres mayores de 50 años deberían limitar la ingesta de aquellos alimentos con un alto índice glucémico, debido a los riesgos que pueden ocasionar a la salud.

“Limitar alimentos con un índice glucémico alto, como el pan blanco, el arroz blanco, los bagels, los pasteles, los cereales azucarados y las bebidas”, agregó la oncóloga.

Estas comidas suelen provocar picos de glucosa y, con el paso de la edad, esto empeora; por lo tanto, es importante que se consuman de forma ocasional o que se eliminen por completo de la dieta diaria.

“Los alimentos con un índice glucémico (IG) alto provocan un aumento rápido del azúcar en sangre, lo que provoca un aumento repentino de la liberación de insulina. Los alimentos con un IG bajo liberan azúcar lentamente, manteniendo estables los niveles de insulina durante un largo periodo”, afirmó.

Es importante que las mujeres mayores de 50 años limiten el consumo de alimentos azucarados. Foto:iStock

Cuando estos productos se consumen en exceso pueden provocar un crecimiento descontrolado de células anormales, como las cancerosas, lo que facilita la aparición de la enfermedad.

“Los alimentos con un IG alto promueven la liberación de insulina y del factor de crecimiento similar a la insulina 1 (IGF-1), lo que provoca un crecimiento descontrolado de células anormales, como las cancerosas”, manifestó.

Además, estas comidas promueven la inflamación y la liberación de radicales libres, por lo que es importante consumirlas con moderación, algo en lo que la oncóloga hace mucho énfasis.

“Los alimentos con un IG alto también pueden promover la inflamación y la liberación de radicales libres, lo que crea un entorno celular que favorece la formación de células cancerosas”, añadió.