Sara Facio: "Lo primero que hago cuando me levanto es sacar el diario del pasillo y leerlo con el desayuno. Si no lo leo, me falta algo, ya es una costumbre demasiado arraigada" Fuente: LA NACION - Crédito: Mariana Roveda

Me vinculé con LA NACION a través de mi querido amigo Ignacio Ezcurra, que era vecino. Teníamos un estudio con Alicia D'Amico en la plaza Vicente López, y él pasaba a cada rato porque quería que le enseñáramos a hacer fotos. Ignacio era muy joven y empezaba a trabajar en el diario haciendo notas, mucho antes de que viajara a Vietnam.

Comenzamos a mediados de la década de 1960, primero con notas que él escribía los domingos y de las que nosotras hacíamos las fotos. Después, ya como colaboradoras permanentes, hicimos una sección semanal que se llamó "Tiempo de fotografía". Fue el primer diario de la Argentina y uno de los primeros del mundo en sacar una sección de fotografía; duró más de 10 años.

También colaboramos con la Revista del domingo desde el primer número. Hicimos muchas tapas ahí. Escribíamos y hacíamos fotos para notas de escritores. La famosa foto de Cortázar con el cigarrillo fue tapa del suplemento cultural del domingo; fue la primera vez que salió en tapa un escritor argentino. La publicaron a página entera, en 1967, con texto de Alicia y mío. Y la primera vez que salió un personaje argentino en la tapa de la Revista del domingo fue María Elena Walsh, en 1971; también fue una nota nuestra.

Desde LA NACION empezamos a tratar de que se tomara conciencia sobre la importancia de la fotografía como arte. Una de las últimas notas que hice en la Revista se llamaba "Buenos Aires necesita un espacio para la fotografía". Yo hice la colección del Museo nacional de Bellas Artes y la Fotogalería del Teatro San Martín, y ahora hay decenas de lugares donde se exhibe fotografía. Dejé de escribir porque me entusiasmé haciendo la editorial La Azotea. Era muchísimo trabajo, viajaba mucho y escribir no era lo que más me motivaba. Hoy leo LA NACION todos los días. Lo primero que hago cuando me levanto es sacar el diario del pasillo y leerlo con el desayuno. Si no lo leo, me falta algo, ya es una costumbre demasiado arraigada. Me gusta más leer papel, pero algo leo online. Los fotógrafos son muy buenos. Me gustan mucho las notas de opinión y los programas de televisión de LN+.

* Fotógrafa