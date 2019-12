Teresa Anchorena: "Leer LA NACION todas las mañanas es como encontrarse con un amigo" Crédito: Santiago Cichero

Teresa Anchorena SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de diciembre de 2019

Mi vínculo con LA NACION empezó desde muy chica: aprendí a leer con el diario. A los 4 años me pasaba todas las mañanas a la cama de mi mamá, que era muy joven, y ella me enseñaba a reconocer las letras y a separar las sílabas.

Había olvidado esta escena y la recuperé gracias al pedido de contar cómo es mi "relación personal" con el diario. Esta frase actuó como la famosa madeleine proustiana: imágenes y situaciones resurgieron no del olvido, sino de ese limbo donde duermen postergadas las vivencias que formaron nuestra historia personal. Hoy también me doy cuenta de que por eso quizá me guste tanto la tipografía de LA NACION: la tengo inscripta en mi historia.

Mi abuelo Joaquín también leía LA NACION; íbamos a la tarde a su casa y celebraba nuestros avances con la lectura. Me quedaron imágenes muy precisas. Me acuerdo del rotograbado color sepia, que me encantaba, y también de las contratapas con las primeras poesías que leí.

Cuando viví en París, desde 1973 hasta 1983, los argentinos nos encontrábamos a leer LA NACION en la oficina de Aerolíneas Argentinas, que estaba sobre Champs-Élysées. Muchos vivíamos lejos de allí, pero viajábamos especialmente para eso; eran tiempos muy difíciles, de mucha preocupación. Y aunque no nos conociéramos, comentábamos las noticias que llegaban desde nuestro país.

El diario me ha acompañado en todas las épocas. Hoy lo recibo todos los días; lo leo en papel y es un placer de cada mañana, es como encontrarse con un amigo. Es un diario profundamente argentino, que refleja muy bien lo que somos y lo que queremos ser. Me devuelve una imagen del país con la que coincido, con lo positivo y lo negativo. Esa sintonía me permite entablar un diálogo con sus artículos, incluso en el desacuerdo.

En política cultiva un tono moderado con el que me identifico. También me gusta su interés por los temas culturales. Tiene un compromiso histórico con el patrimonio, con las artes y con los artistas

* Presidenta de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos