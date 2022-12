Sin VTV. La odisea de los conductores que quieren verificar el auto y evitar multas en las rutas bonaerenses

escuchar

LA PLATA.- Llegaron las fiestas, las vacaciones. Es tiempo de salir a descansar. Y a último momento, la Verificación Técnica Vehicular (VTV) es uno de los trámites más requeridos en la provincia de Buenos Aires. Las 60 plantas situadas en los 135 municipios del territorio están desbordadas de usuarios. Es que en esta provincia hay más de 2,7 millones de patentes. Solo los vehículos con hasta dos años de antigüedad están exceptuados de cumplir con la verificación.

A diferencia de otras temporadas, ya no se ven filas eternas en las plantas de control. Casi todos los usuarios están advertidos de que no se atiende sin turno previo. Pero los turnos no se dan con mayor anticipación a 15 días, en el mejor de los casos. “No puedo sacar el turno por la página. Tampoco lo puedo pagar online”, se queja Ricardo Bustos que se acercó a la planta de La Plata para tratar de resolver el inconveniente dado que ya tiene la verificación vencida.

Este año cambió el sistema de la VTV y ahora la renovación es según el número de patente: las terminadas en dos renuevan en febrero; en tres, en marzo; en cuatro, en abril; en cinco, en mayo; en seis, en junio; en siete, en julio; en ocho, en agosto; en nueve, en septiembre; en cero, en octubre, y en uno, en noviembre.

La idea del gobierno provincial a futuro es evitar la estacionalidad alta en diciembre y enero que no tendrán renovación de vehículos particulares. En adelante quedarán reservados solo para los usuarios que no hicieron el trámite en los meses que les corresponde.

La planta de VTV de La Plata es la única que atiende sin turnos previos María José Lucesole

El detalle es que aún está vigente el sistema anterior, con validaba un año de verificación desde la última revisión que era optativa en cualquier momento del año.

Por tal razón en esta época hay un cuello de botella de todos los que quieren tener su VTV al día para evitar multas en las rutas. Esto hace que haya demoras y que sea muy difícil conseguir un turno. Las plantas están colapsadas. Cada día se hacen cerca de 7.000 verificaciones en el conjunto de las 60 plantas habilitadas en este territorio.

Las multas son graves en la provincia de Buenos Aires: se retira la licencia al conductor que circula con la VTV vencida. “Se sugiere hacerla o no salir a la ruta con un auto que no esté en condiciones”, sostienen desde el Ministerio de Transporte, que conduce Jorge D’Onofrio.

Es que además de la retención de la licencia hay multas que pueden ser un dolor de cabeza importante: de $45.000 a $181.000.

“Muchos dejaron el trámite para último momento. Pero a otros, como a mí, el sistema no me permitió tomar el turno con anticipación” dijo Bustos a LA NACIÓN.

La Plata, sin turno

Cada día decenas de usuarios llegan desde distintas ciudades de la provincia ya que la planta de La Plata es una de las pocas que no exige turno como condición necesaria para verificar el buen funcionamiento del automóvil.

Ya no es así, ahora sin turno no hay atención a menos que sea para comprobar una trámite reprobado en primera instancia que tiene 60 días para hacer un nuevo control y obtener la oblea habilitante.

Justamente porque no se aceptan automóviles sin turno, el trámite en línea es sumamente rápido: 50 minutos como máximo desde que el usuario llega hasta que se va de la planta verificadora.

En la planta de La Plata la fila circula con velocidad. Es ágil: primero se muestra la cédula del auto y se paga el servicio que hoy ronda los $3.100 para automóviles, o $5.600 para vehículos pesados. Las motos también tienen que hacer verificación: se les cobra $945.

Luego ya en la línea de control se verifican las luces, las balizas, los limpiaparabrisas, los frenos, la alineación, la suspensión, los discos, las ruedas, la dirección y la amortiguación del vehículo. También se controla la posesión del matafuegos y que no esté vencido.

Unos 1.100 usuarios llegan cada día a la planta situada en la avenida 19 entre 520 y 519 de esta capital. Vienen desde Florencio Varela, Berisso, Quilmes y Adrogué.

Vienen desesperados: se venció la oblea y las horas corren antes de iniciar el viaje anual de descanso.

A la vera de la avenida 19 los vendedores ambulantes aprovechan la desesperación de los usuarios: ofrecen matafuegos, a precios más caros que en las casas del ramo del centro de la ciudad.

En el primer puesto de verificación se controla el buen funcionamiento de las luces delanteras, largas y de posición, de giro y balizas.

Luego en un segundo puesto se verifica la alineación, los amortiguadores delanteros y traseros, los frenos y la suspensión del vehículo. En un tercer puesto se verifica el chasis, los neumáticos y las eventuales pérdidas de aceite.

Se controla también el nivel de emisión de gases del caño de escape y el buen funcionamiento de la bocina.

La provincia decidió cambiar el sistema de fechas de vencimiento de las VTV Fabián Marelli / LA NACION - Archivo

Quienes consiguieron un turno con anticipación no demoran más de una hora en realizar toda la inspección. Nada garantiza que se apruebe: apenas un farolito suelto puede implicar reprobar la verificación.

Las autoridades recomiendan revisar el vehículo antes de presentarse a la inspección oficial, ya que cualquier falla puede provocar una observación.

Los autos que son rechazados y no pasan la inspección pueden volver hasta sesenta días después, en un trámite más corto, para una segunda inspección.

Para poder cumplir con la VTV, el condutor debe presentar la documentación que acredita la titularidad del vehículo (cédula verde) además de su DNI y su licencia de conducir.

Concesiones vencidas

Muchas de la concesiones de las plantas verificadoras están vencidas y fueron prorrogadas por el gobierno provincial para unificar las fechas de las nuevas licitaciones. La intención del gobierno bonaerense es lanzar un nuevo sistema, con más plantas: duplicar los talleres para que ningún habitante tenga que desplazarse más de 200 kilómetros para realizar la VTV.

Este año los trámites se complicaron aún más de lo habitual por el feriado decretado el martes pasado, pero las plantas abren pese al asueto administrativo previsto para el próximo viernes 30, como lo hizo ayer.

Para el año que viene el gobierno espera implementar una oblea electrónica y agilizar los procesos a lo largo de toda la temporada baja para evitar nuevos desbordes y para que los usuarios no queden expuestos a multas. “La idea no es sancionar sino concientizar de que salir sin un auto en condiciones es un peligro para el conductor y para los otros usuarios. El objetivo final es disminuir los siniestros”, dijeron desde Ministerio de Transporte.

Los turnos solo se pueden obtener por la página oficial https://www.vtv.minfra.gba.gob.ar. No se cobra por anticipado, sino en el momento en que el usuario se presenta a hacer la verificación.