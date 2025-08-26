Son argentinos, triunfaban en Miami pero un giro los llevó a vivir a Tandil: “Allá se nos considera de trinchera”

La vida puede sorprenderte en cualquier momento, estés o no preparado. A Laura Gaudelli (55) y Alejandro Berlato (56) les ocurrió algo que nunca hubieran imaginado: pasar de San Justo -en el conurbano bonaerense-, a tener su propia peluquería en Miami, Estados Unidos. Gracias a una propuesta impensada arribaron al Estado de Florida en 2010 y poco a poco se hicieron un lugar hasta trabajar para una reconocida cadena de televisión y peinar a distintas celebridades latinoamericanas. Sin embargo, como se dijo, la vida puede sorprenderte: un percance en sus vidas los obligó a volver a la Argentina. En diálogo con LA NACION contaron su historia de superación y por qué decidieron instalarse definitivamente en Tandil.

Una historia de amor que los catapultó al mundo

El vínculo entre Gaudelli y Berlato viene de lejos. Se conocieron a los 15 años, en un cumpleaños, y enseguida comenzaron a salir. Fue un flechazo que perdura hasta hoy. Juntos dieron sus primeros pasos en la vida profesional e incluso se animaron a dar “el salto” y radicarse en un país cuyo idioma apenas dominaban.

Durante sus años en Miami, Alejandro y Paula trabajaron en Univisión y peinaron a diferentes estrellas del espectáculo latino (Fuente: Gentileza)

La solidez de la pareja se puso a prueba con una primera separación. Tras terminar la secundaria, Alejandro enfrentó las adicciones, lo que provocó un distanciamiento decisivo. “Hasta que un día, un conocido me llevó a la casa de Laura. Cuando llegué, les dije que quería salir de todo eso, que quería cambiar. Entonces su familia —todos peluqueros— me abrió las puertas con la condición de que trabajara con ellos”, recordó Berlato.

Una de las estrellas de talla internacional que peinaron fue a Carlos Vives (Fuente: Gentileza)

La hermana de Laura, Paola Gaudelli, está casada con Hernán Montaner, el segundo hijo de Ricardo Montaner. Cuando la pareja compró en Miami un restaurante llamado Ragazzi, invitaron a los peluqueros a sumarse al proyecto gastronómico. Así, con 37 años y tras algunos viajes de prueba al país, Laura y Alejandro decidieron instalarse definitivamente.

En 2010 comenzaron a trabajar en el restaurante familiar, pero sabían que ese era solo el primer paso hacia su verdadero objetivo: ejercer la peluquería en Miami. “Para trabajar en Estados Unidos es necesario tener licencia, y nosotros teníamos que obtener la nuestra. Por eso, mientras atendíamos el restaurante, iniciamos todos los trámites para poder vivir de lo mismo que hacíamos en San Justo”, explicó Berlato.

Pese a que el matrimonio es familia de Ricardo Montaner, en diferentes oportunidades también lo atendieron en su salón (Fuente: Gentileza)

El salto a los medios llegó de manera inesperada. “Después de los dos años que tardamos en obtener la licencia, vi que Evaluna, la hija menor de Ricardo, hacía un programa llamado Grachi. Al final de los créditos aparecía: ‘Rocco Donna Salón’. Lo busqué y descubrí que era un argentino que atendía a la farándula en Miami. Cuando me crucé con él, me presenté y le conté mi historia. Desde entonces me ofreció ir a Mira quién baila (el equivalente a Soñando por Bailar) para peinar a los participantes, todo sin cobrar”, relató.

Ese fue el inicio de Berlato en la televisión. Comenzó ad honorem, pero al terminar el ciclo, su jefe valoró el esfuerzo —ya que en paralelo seguía en el restaurante— y no solo le pagó, sino que lo contrató para trabajar en su peluquería y en los programas de Univisión. Ya adentro, preparó para salir a escena a figuras como María Antonieta de las Nieves (La Chilindrina), Carlos Vives y el propio Montaner.

Entre las estrellas internacionales que atendieron, se encuentra María Antonieta de las Nieves, conocida como "La Chilindrina" (Fuente: Gentileza)

Con un trabajo seguro, Berlato abrió el camino para que también Laura se sumara. Así volvieron a lo que habían sido en San Justo, pero esta vez peinando estrellas en la cadena Univisión. Además, en el salón atendieron a celebridades conocidas para ellos, como Gabriela Sabatini, Karina Jelinek y Claudia Albertario, entre otras.

“Uno de los desafíos fue cuando preparamos a Diego Torres para la tapa de uno de sus álbumes. La sesión era bajo la lluvia y era imposible mantener el peinado intacto”, recordó entre risas.

Entre los famosos argentinos que atendió la pareja se encuentra Karina Jelinek, Claudia Albertario, Gabriela Sabatini y Diego Torres (Fuente: Gentileza)

El regreso a la Argentina

Tras pasar por Rocco Donna, en 2015 se mudaron a otra peluquería y luego abrieron la propia, Cuatro Her Salón, junto con otros dos socios.

Sin embargo, con la llegada del primer gobierno de Donald Trump, la situación se volvió difícil para muchos inmigrantes latinoamericanos. Y aunque la pareja y sus hijos tenían la documentación en regla, necesitaban renovarla para prolongar su estadía, algo que nunca ocurrió. Para evitar el riesgo de quedarse sin la posibilidad de regresar a los Estados Unidos, en 2018 decidieron volver a la Argentina.

Alejandro y Laura en la alfombra roja de Revista Siempre Mujeres, para donde trabajan también hace 5 años (Fuente: Instagram/@maslokaqtumadre)

¿Por qué Tandil y no San Justo? Laura explicó que buscaban una ciudad segura. “Ya veníamos de Miami, que es como Buenos Aires, necesitábamos algo más tranquilo. Queríamos vivir lo más parecido posible a aquella calidad de vida. Y acá la encontramos: Tandil es hermoso”, aseguró. La decisión se selló después de participar en las típicas carreras por las sierras.

El saludo de la familia Montaner a Más loka q tu madre por su aniversario 7°

De regreso en el país, el matrimonio abrió una nueva peluquería en una casona antigua decorada con fotos de distintos momentos de su vida. “El salón se llama Más loka q tu madre, y resume parte de nuestra historia”, contó Gaudelli.

Actualmente, tienen presencia en Instagram, donde suelen compartir videos con los vecinos del centro y aquellos que caminan por la vereda, a quienes invitan a participar de juegos, con la excusa de difundir el nombre del negocio.

—¿Cómo resumirían su vida en Miami y lo que significó ser emprendedores en otro país?

—Vivir allá fue como cursar una facultad de peluquería. Nuestra mente se expandió, no solo por trabajar con famosos, sino también por la diversidad de gente de todas partes con la que pudimos relacionarnos. Es un entorno muy cosmopolita. A los argentinos se los considera “de trinchera”, porque aunque no hablen inglés, siempre encuentran la manera de salir adelante. A nosotros nos abrieron las puertas.