4 de noviembre de 2020 • 15:40

Una escena insólita sorprendió a los vecinos de La Plata. Una mujer grabó el momento en el que dos personas mantenían relaciones sexuales en el interior de una camioneta del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires.

Una vecina se percató de que la camioneta, ploteada con el logo del Ministerio de Trabajo bonaerense, se movía de manera extraña. Al acercarse vio y grabó con su teléfono celular a dos personas que estaban teniendo sexo en los asientos delanteros.

"Es un automóvil oficial que se mantiene con la plata de todos nosotros y encima ocurrió cerca de las siete de la tarde; acá andan chicos jugando en la vereda, no sé cómo no les da vergüenza", enumeró la mujer en declaraciones reproducidas por el sitio del diario El Día de La Plata.

Como puede verse en las imágenes del video, la camioneta es una Renault Kangoo patente AC 272 HA y se encontraba estacionada en la calle 30 entre 68 y 69 de la capital bonaerense. A raíz del movimiento que realizaba, la testigo realizó una comparación con un vehículo clásico en la Argentina.

"Se movía como lo hacían los viejos Citroen 2 CV y/o 3 CV", sostuvo y precisó que las personas sorprendidas in fraganti se fueron de mala manera tras su reclamo. "No podía creer lo que veía, mandé a mis hijos para adentro y me acerqué a la camioneta. Indignada, les golpeé el vidrio. Asombrados, me miraron, encendieron la camioneta y se fueron refunfuñando", agregó la mujer en diálogo con el portal Infocielo.

Desde el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires aclararon a LA NACION que es un vehículo que se asigna a un área, no a una persona en particular y que no se trata de un auto que pertenezca a un funcionario. Dado que en el video no se puede establecer fecha, día, año y lugar, se abrió una investigación sumaria y se llevarán adelante las acciones y sanciones correspondientes.