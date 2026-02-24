Calendario de vacunación completo: cuáles se necesitan para empezar las clases

En el final del mes de febrero, con el comienzo de las clases, es central volver a consultar el calendario de vacunación, ya que hay dosis con las que los niños deben contar para poder asistir a las aulas.

El Gobierno volvió a comunicar las vacunas necesarias para los más pequeños, en un momento crítico de esta temática por las alarmas que despertó el rebrote del sarampión, por ejemplo. Además, este lunes se anunció el adelantamiento de la campaña antigripal ante la circulación de la nueva variante de influenza en el país.

Calendario de vacunación completo: qué vacunas se necesitan para empezar las clases

En particular, para comenzar las clases, los niños deben tener, certificadas, algunas de las medicinas de acuerdo a la edad:

Recién nacido: Única dosis de BCG y dosis neonatal de Hepatitis B

Única dosis de y dosis neonatal de 2 meses: 1ª dosis de Neumococo Conjugada , Quíntuple , IPV y Rotavirus

1ª dosis de , , y 3 meses: 1ª dosis de Meningococo ACYW .

1ª dosis de . 4 meses: 2ª dosis de Neumococo Conjugada , Quíntuple , IPV y Rotavirus

2ª dosis de , , y 5 meses: 2ª dosis de Meningococo ACYW .

2ª dosis de . 6 meses: 3ª dosis de Quíntuple y 3ª dosis de IPV .

3ª dosis de y 3ª dosis de . 12 meses: Refuerzo de Neumococo Conjugada , dosis anual de Antigripal , única dosis de Hepatitis A y 1ª dosis de Triple Viral .

Refuerzo de , dosis anual de , única dosis de y 1ª dosis de . 15 meses: Refuerzo de Meningococo ACYW y 1ª dosis de Varicela .

Refuerzo de y 1ª dosis de . 18 meses: 1º refuerzo de Quíntuple y 1ª dosis de Fiebre Amarilla para residentes en zonas de riesgo.

1º refuerzo de y 1ª dosis de para residentes en zonas de riesgo. 5 años: Refuerzo de IPV , 2ª dosis de Triple Viral para nacidos entre 2021 y 2024 (J) , 2ª dosis de Varicela y 2º refuerzo de Triple Bacteriana Celular .

Refuerzo de , 2ª dosis de para nacidos entre 2021 y 2024 (J) , 2ª dosis de y 2º refuerzo de . 11 años: Única dosis de Meningococo ACYW , única dosis de Triple Bacteriana Acelular , única dosis de VPH y refuerzo de Fiebre Amarilla para zonas de riesgo.

Única dosis de , única dosis de , única dosis de y refuerzo de para zonas de riesgo. A partir de los 15 años: Iniciar o completar esquema de Hepatitis B, iniciar o completar esquema de Triple Viral, refuerzo de Doble Bacteriana cada 10 años y única dosis de Fiebre Hemorrágica Argentina para zonas de riesgo

Estas no son todas las vacunas del calendario, sino las de la edad típica de escolaridad.

El calendario de vacunación completo es el incluido a continuación:

BCG: previene formas graves de tuberculosis.

previene formas graves de tuberculosis. Hepatitis B: incluye la dosis neonatal y el esquema para adultos

incluye la dosis neonatal y el esquema para adultos Neumococo Conjugada: previene meningitis, neumonía y sepsis por neumococo

previene meningitis, neumonía y sepsis por neumococo Quíntuple o Pentavalente: previene Difteria, Tétanos, Tos Convulsa, Hepatitis B y Haemophilus influenza

previene Difteria, Tétanos, Tos Convulsa, Hepatitis B y Haemophilus influenza IPV: vacuna antipoliomielítica inactivada tipo Salk

vacuna antipoliomielítica inactivada tipo Salk Rotavirus: se administra en dos dosis a los 2 y 4 meses

se administra en dos dosis a los 2 y 4 meses Meningococo ACYW: se aplica a los 3, 5 y 15 meses, con un refuerzo a los 11 años

se aplica a los 3, 5 y 15 meses, con un refuerzo a los 11 años Antigripal: de dosis anual para ciertos grupos y esquemas específicos para niños y embarazadas

de dosis anual para ciertos grupos y esquemas específicos para niños y embarazadas Hepatitis A: dosis única a los 12 meses

dosis única a los 12 meses Triple Viral: previene sarampión, rubéola y paperas

previene sarampión, rubéola y paperas Varicela: se aplican dos dosis (a los 15 meses y a los 5 años)

se aplican dos dosis (a los 15 meses y a los 5 años) Triple Bacteriana Celular (DTP): previene difteria, tétanos y tos convulsa

previene difteria, tétanos y tos convulsa Triple Bacteriana Acelular (dTpa): previene difteria, tétanos y tos convulsa

previene difteria, tétanos y tos convulsa Doble Bacteriana (dT): previene difteria y tétanos

previene difteria y tétanos Virus Papiloma Humano (VPH): para varones y mujeres a los 11 años

para varones y mujeres a los 11 años Virus Sincicial Respiratorio (VSR): previene bronquiolitis y neumonía; se aplica a embarazadas entre las semanas 32 y 36

previene bronquiolitis y neumonía; se aplica a embarazadas entre las semanas 32 y 36 Fiebre Amarilla (para residentes en zonas de riesgo)

(para residentes en zonas de riesgo) Fiebre Hemorrágica Argentina (para residentes de zonas de riesgo a partir de los 15 años)

Adelantaron la campaña de la antigripal por una nueva cepa de influenza

De acuerdo al Gobierno, la época de gripes comienza en abril, pero este año se adelantó, potenciado por nuevas variantes de virus que podrían ser riesgosos para la salud de los argentinos. “La vigilancia epidemiológica evidencia un inicio cada vez más temprano de su circulación estacional. Ante este escenario, el adelantamiento de la campaña busca asegurar una protección oportuna de la población antes del pico de transmisión y atenuar el posible impacto que la variante H3N2 y su nuevo subclado K, puedan ocasionar en el sistema sanitario”, expresa el organismo y, luego, finaliza: “Es importante considerar que si bien esta nueva variante no se asocia al desarrollo de cuadros de mayor gravedad, sí se caracteriza por una mayor contagiosidad y esto puede generar una mayor demanda para los servicios asistenciales del sistema de salud”.

Se adelantó la campaña antigripal

Esta vacuna forma parte del calendario de vacunación. En particular, “la población objetivo de la campaña incluye a niños de 6 a 24 meses, adultos mayores de 65 años, personal de salud, embarazadas y puérperas y personas con factores de riesgo“.

Es por esta razón que el Ministerio de Salud adquirió lotes de vacunas, con el fin de impulsar las campañas anticipadas con la antigripal.