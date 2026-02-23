40 cuadras con un parque arbolado, canchas y juegos: esto se sabe de la nueva autopista que atravesará la Ciudad
El proyecto incluye una reconfiguración de carriles y un amplio espacio verde a orillas de la traza, con equipamiento urbano para usos múltiples
- 3 minutos de lectura'
El gobierno porteño anticipó que una zona de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) entrará en obra, debido al proyecto que incluye la incorporación de un carril exclusivo para transporte público en la Autopista Dellepiane y un parque lineal con zonas de descanso y juegos para chicos, en el lateral de la traza.
Según la información oficial, la creación de este nuevo espacio verde de cuatro kilómetros se empezará una vez finalizadas las tareas sobre la traza vial de la Autopista Dellepiane.
Cómo será la obra en Autopista Dellepiane que incluye un parque lateral
El proyecto abarca la continuidad de las colectoras e incorpora un carril exclusivo para el transporte público en el medio de ambas manos de la autopista
Uno de los principales objetivos debido a la magnitud y al cambio paisajístico que provocará es la creación de un parque lineal de cuatro kilómetros, que comenzará a gestarse una vez finalizadas la mayoría de las obras sobre la traza vial y que convertirá a la famosa traza en la primera Autopista Parque de la Ciudad.
Qué tendrá la nueva Autopista Parque de la Ciudad
Este nuevo espacio contará con
- Canchas para practicar deportes.
- Pista de atletismo.
- Juegos.
- Postas aeróbicas.
- Zonas de descanso.
- Un gran corredor verde con senderos para caminar o correr y bicisendas.
Cuál es el impacto ambiental de las obras en la Autopista Dellepiane
Estas obras forman parte del Sistema Integrado de Movilidad Urbana, impulsado por el Ministerio de Infraestructura y Movilidad porteño y busca convertir a la autopista Dellepiane en la primera Autopista Parque de la Ciudad.
El proyecto tiene como finalidad beneficiar a los 200.000 vehículos que utilizan esa red vial diariamente, mejorar la vida de los 63.000 beneficiarios directos que son vecinos del lugar y acortar los tiempos de viaje de 15.000 usuarios de transporte público.
Además del nuevo corredor exclusivo de transporte público y la reconfiguración de carriles, se construirá un parque que recorrerá, de punta a punta, toda la traza de la autopista e incluirá, por tramos, un biocorredor.
Cuáles son los beneficios de la Autopista Parque de la Ciudad
- Serán 260.000 metros cuadrados de espacios verdes regenerados (un volumen similar al de dos Parques Lezama) con distintos emplazamientos de diferentes tipos de equipamiento urbano para usos múltiples.
- El área tendrá un 27% más de árboles que los que hay actualmente en la zona.
- Un gran corredor verde con senderos para caminar o correr y bicisendas.
La obra pertenece al Plan Biocorredores Urbanos - Comuna 8, y se vinculará con el Biocorredor del Arroyo Cildañez. De esta forma, generará una red de conectividad ecológica a partir de la integración con áreas verdes de alto valor ecosistémico como el Lago Soldati, el Reservorio del Parque Indoamericano y la Reserva Ecológica Lago Lugano.
Cuáles son las ventajas del parque y el biocorredor
- Reducirá la contaminación sonora producida por el paso de los vehículos en la autopista.
- Reducirá la huella de carbono al absorber parte del dióxido de carbono generado por los vehículos (se calcula que podrá capturar 216 toneladas al año).
- Contribuirá a reducir el efecto de isla de calor de la Ciudad, ayudando a mantener temperaturas más bajas.
- 1
Hay alerta amarilla por tormentas y vientos para este lunes 23 de febrero: las provincias afectadas
- 2
Logro en Luján: trasladan a un santuario a los dos osos que quedaron a la deriva en el exzoo junto con otros 60 animales
- 3
Nublado, inestable y ventoso: así estará el clima este domingo, según el último informe del SMN
- 4
“Dos pesos, dos medidas”: tras la muerte de un joven de extrema derecha en Lyon, vuelve el debate por el crimen de un exPuma