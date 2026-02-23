40 cuadras con un parque arbolado, canchas y juegos: esto se sabe de la nueva autopista que atravesará la Ciudad

El gobierno porteño anticipó que una zona de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) entrará en obra, debido al proyecto que incluye la incorporación de un carril exclusivo para transporte público en la Autopista Dellepiane y un parque lineal con zonas de descanso y juegos para chicos, en el lateral de la traza.

Según la información oficial, la creación de este nuevo espacio verde de cuatro kilómetros se empezará una vez finalizadas las tareas sobre la traza vial de la Autopista Dellepiane.

Cómo será la obra en Autopista Dellepiane que incluye un parque lateral

El proyecto abarca la continuidad de las colectoras e incorpora un carril exclusivo para el transporte público en el medio de ambas manos de la autopista

Uno de los principales objetivos debido a la magnitud y al cambio paisajístico que provocará es la creación de un parque lineal de cuatro kilómetros, que comenzará a gestarse una vez finalizadas la mayoría de las obras sobre la traza vial y que convertirá a la famosa traza en la primera Autopista Parque de la Ciudad.

Qué tendrá la nueva Autopista Parque de la Ciudad

Canchas para practicar deportes.

Pista de atletismo.

Juegos.

Postas aeróbicas.

Zonas de descanso.

Un gran corredor verde con senderos para caminar o correr y bicisendas.

Las obras de mejora en la Autopista Dellepiane y el nuevo parque lateral

Cuál es el impacto ambiental de las obras en la Autopista Dellepiane

Estas obras forman parte del Sistema Integrado de Movilidad Urbana, impulsado por el Ministerio de Infraestructura y Movilidad porteño y busca convertir a la autopista Dellepiane en la primera Autopista Parque de la Ciudad.

El proyecto tiene como finalidad beneficiar a los 200.000 vehículos que utilizan esa red vial diariamente, mejorar la vida de los 63.000 beneficiarios directos que son vecinos del lugar y acortar los tiempos de viaje de 15.000 usuarios de transporte público.

Además del nuevo corredor exclusivo de transporte público y la reconfiguración de carriles, se construirá un parque que recorrerá, de punta a punta, toda la traza de la autopista e incluirá, por tramos, un biocorredor.

Una imagen de cómo quedará el proyecto en funcionamiento

Cuáles son los beneficios de la Autopista Parque de la Ciudad

Serán 260.000 metros cuadrados de espacios verdes regenerados (un volumen similar al de dos Parques Lezama) con distintos emplazamientos de diferentes tipos de equipamiento urbano para usos múltiples.

El área tendrá un 27% más de árboles que los que hay actualmente en la zona.

La obra pertenece al Plan Biocorredores Urbanos - Comuna 8, y se vinculará con el Biocorredor del Arroyo Cildañez. De esta forma, generará una red de conectividad ecológica a partir de la integración con áreas verdes de alto valor ecosistémico como el Lago Soldati, el Reservorio del Parque Indoamericano y la Reserva Ecológica Lago Lugano.

Cuáles son las ventajas del parque y el biocorredor

Reducirá la contaminación sonora producida por el paso de los vehículos en la autopista.

Reducirá la huella de carbono al absorber parte del dióxido de carbono generado por los vehículos (se calcula que podrá capturar 216 toneladas al año).

Contribuirá a reducir el efecto de isla de calor de la Ciudad, ayudando a mantener temperaturas más bajas.