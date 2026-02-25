Proponen declarar persona non grata a Alberto Samid en Maldonado

La Junta Departamental de Maldonado analiza una iniciativa para declarar persona non grata al empresario argentino Alberto Samid luego de sus dura crítica al sistema de salud uruguayo, formulados tras una internación en Punta del Este. La iniciativa fue impulsada por el edil nacionalista Fabricio Rodríguez, quien consideró que las manifestaciones desacreditan al sistema asistencial y afectan a sus trabajadores.

La propuesta fue presentada este martes ante el deliberativo departamental, según indicó el medio uruguayo El País. En su exposición y en una publicación posterior en redes sociales, Rodríguez sostuvo: “Las expresiones vertidas no solo cuestionan de forma generalizada a nuestro sistema sanitario, sino que afectan directamente el honor y la trayectoria de médicos, enfermeros, técnicos y funcionarios que trabajan con profesionalismo y compromiso todos los días”.

En el mismo mensaje, el edil afirmó que Maldonado cuenta con una estructura de salud que atiende a residentes y a miles de visitantes durante todo el año. También señaló: “La crítica es válida cuando es fundamentada y responsable; no así cuando desacredita sin sustento a todo un sistema”, al fundamentar la presentación de la iniciativa que ahora deberá tratar la Junta.

Samid antes de ser trasladado a Buenos Aires

El episodio se originó durante la estadía de Samid en Punta del Este, donde se encontraba de vacaciones y debió ser hospitalizado por una infección y un cuadro viral. Durante su internación, manifestó que había contraído un “virus uruguayo” y expresó que en el centro médico en el que se encontraba no lograban identificar con precisión la enfermedad que lo afectaba. Además, solicitó asistencia a autoridades argentinas para gestionar su traslado.

“Si me quedaba, hoy estaría en un cajón”, dijo Samid sobre el sistema de salud de Uruguay

Finalmente, la derivación se concretó el pasado martes por la tarde tras contratar los servicios de una empresa privada. En las imágenes, que se volvieron virales, se ve al empresario acostado en una camilla mientras un grupo de enfermeros lo sube a una ambulancia para luego transportarlo hasta el aeropuerto.

Samid tenía prohibida la salida del país porque enfrenta un juicio por quiebra. Pero obtuvo un permiso del tribunal para pasar el día de los enamorados en Punta del Este con su esposa, donde se descompensó.