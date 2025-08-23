Sorpresa cósmica. Por qué un asteroide descubierto en 1998, lleva el nombre de Martha Argerich

Un roca gigante, un pedazo de asteroide del tamaño de Mar del Plata, una piedra descomunal del inicio del sistema solar acaba de quedar ligada para siempre a la mayor pianista argentina de todos los tiempos. En su eterno andar en torno al Sol, esa mole mineral, primero fue descubierta por el ojo humano y luego de miles de millones de años de existencia, la Unión Internacional de Astronomía, decidió bautizarla: Martha Argerich. ¿Pero cuál es el destino de ese asteroide, qué tiene que ver una astrónoma argentina y qué puede hacer Martha con esta roca interplanetaria? Son misterios que están a punto de ser revelados.

Martha llegó al estatus en el universo de la música de no necesitar apellido aclaratorio. Así como en el universo argentina se puede decir Susana, Moria o Mirtha sin especificar de qué estrella del espectáculo se trata, en la música clásica Martha es referencia a una pianista argentina, nacionalizada suiza, intensa, impulsiva y profundamente expresiva.

Martha toca con una energía arrolladora y cambios de carácter fulminantes, pero sin perder precisión ni claridad. Combina virtuosismo técnico con una musicalidad instintiva, haciendo que cada interpretación suene viva, fresca y única. Eso le valió la consideración de la música mundial y una constelación de premios, incluso antes del asteroide.

Martha Argerich Rodrigo Néspolo - LA NACIÓN

A los 24 años ganó el primer premio en el Concurso Internacional de Piano Frédéric Chopin, de los más antiguos y prestigiosos concursos de ese instrumento del mundo y que se entrega cada 5 años. Desde allí sumó, Konex de Platino al mejor pianista de la historia y Konex de Brillante a la personalidad más destacada de la música clásica de la década (’89-’98). Un puñado de Grammys, el pueblo de Japón le dio el premio de la Asociación Japonesa de las Artes, el presidente de Italia le entregó la Orden al Mérito de la República Italiana. Barack Obama le dio el Premio Kennedy y Emmanuel Macron, la Orden Nacional de la Legión de Honor. Y ahora “le han dado” un asteroide.

En realidad no se lo dieron, no sería cómodo de ubicarlo en su vitrina de condecoraciones. El asteroide tiene unos 5 a 6 kilómetros de diámetro. Tampoco es práctico ir a recibirlo: lo más próximo que puede encontrarse es a 230 millones de kilómetros, cuando se acerca a la Tierra cada unos 15 meses. Luego cada cual sigue en su órbita, el asteroide y nuestro planeta, para 7 meses más tarde alejarse hasta más de 500 millones de kilómetros.

Pero ahí está, en el Cinturón de Asteroides, una región entre las órbitas de Marte y Júpiter. A pesar de la lejanía, no se encuentra solo, en ese círculo en torno del Sol hay otro millón de asteroides, incluso los que llevan nombres como: San Martín, Belgrano, Sarmiento, Favaloro o Borges. Pero volviendo al asteroide Martha Argerich, antes se llamó 1998 YH2.

Descubrimiento

Es que cuando lo descubrió el equipo del ODAS (Observatoire de la Côte d’Azur, de Francia) desde el Centro de Investigaciones en Geodinámica y Astrometría en Caussols, era el 17 de diciembre de 1998. De ahí su primer nombre en referencia al año y el orden de aparición. Luego pasó a tener un nombre más prolijo: 56067. Y finalmente uno de los miembros del ODAS, el astrónomo Alain Maury, fue quien propuso el nombre de Martha Argerich para este asteroide. Y acá es donde entra en la historia una astrónoma argentina muy importante.

Desde el Observatorio astronómico de Costa Azul, en Francia, fue identificado el asteroide 1998 YH2, rebautizado como Martha Argerich

Romina Di Sisto no toca el piano, al menos no como Martha, pero es doctora en astronomía, investigadora del Conicet, especialista en ciencia planetaria y docente de la cátedra de mecánica celeste en la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la Universidad Nacional de La Plata. Y sabe tanto de asteroides que hasta le pusieron su nombre a uno. Y también es parte del comité que recibe las peticiones de nombramientos de asteroides. Es la única mujer sudamericana dentro del grupo, y la única astrónoma argentina, son apenas 11 y solo hay un uruguayo, Julio Fernández, de toda la región.

“Nos llegan solicitudes todos los días, y hay que ir viendo la relevancia y que cumplan con el reglamento”, explica Di Sisto. “Hay muchas condiciones, algunas, no se aceptan nombres de políticos, ni marcas comerciales, no puede tener más de 16 caracteres, si tiene antecedentes legales se evalúa. Los que proponen los nombres son, en general, los que descubren los asteroides o gente asociada a los que descubren los asteroides, que son los que tienen el derecho a proponer el nombre primero que nadie. A veces hay observadores que descubren muchísimos asteroides y no le quieren poner el nombre a todos, entonces los dan a un observatorio o a alguna persona para que distribuya nombres”, añade.

Romina explica que así les llegó la propuesta de bautizar al 56067 como Martha Argerich, de parte de Alain Maury, que es un francés, que vive en Chile y es astrónomo aficionado. “Lo conocemos porque él también propuso los asteroides que aprobamos: Quino y Mercedes Sosa. Alain se dedica a observar y descubrir pequeños cuerpos del sistema solar, así que tiene una bolsa bastante grande de asteroides descubiertos”.

El pedido llegó hace un par de meses y se confirmó el nombre el 21 de julio pasado. “La verdad que llegan pedidos de todas partes del mundo, de lo más raro que te puedas imaginar, y es bastante demandante, pero es una linda tarea esta de bautizar asteroides”, confiesa Romina. Pero hay algo que ni ella, ni Alain Maury, ni el Observatoire de la Côte d’Azur, ni la Unión Internacional de Astronomía lograron: avisarle de todo esto a Martha.

Martha casi no da entrevistas y es muy difícil incluso acceder a su representante. LA NACION y este cronista lo intentaron, pero aún sin éxito. Así que nos propusimos como plazo lo que dura un año a bordo del asteroide Martha Argerich: Tarda 4 años y 3 meses terrestres en dar una vuelta al Sol. Así que si en ese lapso alguien sabe de esto y se encuentra con Martha, que por favor le diga, en cualquiera de los idiomas que ella domina -español, francés, italiano, alemán, inglés o portugués-: “Martha, cuando mires las estrellas, allá a lo lejos, hay un asteroide con tu nombre”.