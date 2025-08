¿Sos impuntual? La culpa podría estar vinculada con tu “personalidad horaria”

NUEVA YORK.- Al principio de su relación, antes de casarse, Anne Kelsh trabajaba desde casa y disfrutaba preparando la cena para su pareja, algo que ella llamaba “la diversión del papel doméstico”.

Él le dijo que le gustaría comer al llegar a casa a las 18. Era un poco temprano para Kelsh, pero ella estaba dispuesta a complacerlo, hasta que se dio cuenta de que “cuando decía las 18, quería decir las 18 en punto”.

Para ella, la hora era más bien una sugerencia. “Las 20 es la hora a la que se abre el telón en un espectáculo, y tienes que estar allí a las 20”, dijo. “Pero la cena… es la cena. Es la cena en nuestra propia casa. No podía entender esa sensación de rigidez”, sumó.

La puntualidad se convirtió en una fuente constante de fricción. Kelsh, que había batallado toda su vida por hacer las cosas a tiempo, solía decir: “Me casé contigo, no me alisté en el ejército”. Mientras tanto, a su marido le molestaba con frecuencia que ella no llegara puntual a las citas y reuniones, un hábito que él consideraba grosero.

Las discusiones sobre la puntualidad son habituales, pero los expertos dicen que a menudo tienen que ver con algo totalmente distinto: las diferentes formas en que nos relacionamos con el tiempo. Los científicos sociales han trabajado durante casi un siglo para comprender nuestros distintos enfoques ante el reloj. En la década de 1950, el antropólogo Edward T. Hall acuñó los términos “monocrónico” y “policrónico” para describir las distintas actitudes culturales ante la gestión del tiempo.

Tanto para los "monocrónicos" como para los "policrónicos", lo que ayudará es reconocer que no todo el mundo ve el tiempo como ellos Anton Yasirov

En el norte de Europa y Estados Unidos, que Hall denominó sociedades “monocrónicas”, escribió que la gente tendía a hacer hincapié en los plazos y a trabajar secuencialmente, completando una tarea antes de pasar a la siguiente. En América Latina, África y Medio Oriente, encontró lo que denominó sociedades “policrónicas”, donde observó que la gente se sentía más cómoda al cambiar de velocidad en mitad de una tarea y menos rígida a la hora de ceñirse a un horario.

Creativos o motivados

Las ideas de Hall han inspirado a generaciones de teóricos de la organización y expertos en gestión. Y aunque originalmente hizo observaciones sobre sociedades, él y otros se han dado cuenta de que los estilos individuales de uso del tiempo de las personas también varían considerablemente.

Los estudios sugieren que las personas son más creativas, motivadas y productivas cuando pueden trabajar en su estilo preferido, ya sea entrando y saliendo de múltiples tareas o enfocándose como un láser en una sola. Tomar conciencia de tu propia relación con el tiempo puede facilitarte la vida y ayudarte a negociar los conflictos con las personas que te rodean. ¿Una cosa tras otra o todo a la vez?

Una buena forma de evaluar tus valores en torno al uso del tiempo es fijarte en cómo respondes a las interrupciones. Si estás preparando una presentación cuando te llama un compañero para hablar de otra cosa, ¿le contestas diciendo que estás ocupado? ¿O haces tiempo para lo que podría ser una conversación de 20 minutos?

Si tu respuesta a esta situación es que enviarías la llamada directamente al buzón de voz, es probable que seas “monocrónico”, dijo Dawna Ballard, experta en cronémica de la Universidad de Texas en Austin. Quienes gestionan su tiempo como una serie de tareas que hay que tachar de la lista de tareas pendientes, tienden a vivir pendiente del reloj y están preparados, al menos durante las horas de trabajo, para dar prioridad a las obligaciones sobre las relaciones.

Para alguien así, “una interrupción, casi por definición, es irritante”, dijo Allen C. Bluedorn, profesor emérito de gestión en la Universidad de Misuri y autor de The Human Organization of Time (La organización humana del tiempo).

Las personas “policrónicas”, por el contrario, tienden a dar prioridad a experiencias y relaciones que no siempre encajan perfectamente en horarios preestablecidos. El otro día, una prima de Kelsh estaba de visita desde fuera de la ciudad. Aunque tenía una tarea pendiente del trabajo, decidió posponerla un día para que pudieran ir de excursión juntas. No todos los plazos son realmente urgentes, dijo, así que “cuando surgen interrupciones y siento que son lo suficientemente valiosas, me hace volver a establecer prioridades”.

Fomentar estas interacciones sociales en lugar de interrumpirlas puede alterar el horario de una persona, un inconveniente que algunos están dispuestos a tolerar. “Si sueles llegar tarde porque intentas hacer que las necesidades de varias personas encajen en tu día, eres policrónico”, dijo Ballard, autor del libro de próxima aparición Time by Design.

Ventajas e inconvenientes

Mara Waller, investigadora principal de la Facultad de Negocios de la Universidad Estatal de Colorado, se deleita con su monocronicidad. Concentrarse intensamente “nos da la oportunidad de profundizar en nuestras tareas, de ser realmente reflexivos”, dijo.

Ese estilo también permite ver un solo proyecto hasta su finalización: “Para determinadas tareas, es muy eficaz, porque bloqueas todo lo demás”, dijo Ballard. El inconveniente es que puedes quedarte tan “atrapado en el plan” que te pierdas del azar y no te des cuenta de las oportunidades cuando surgen, dijo Bluedorn.

Waller, que estudia el trabajo de los equipos de alta presión, aprecia profundamente a quien es capaz de manejar muchas cosas a la vez. Hace años, para un proyecto de investigación, se sentó con controladores aéreos en lo que hoy es el Aeropuerto Intercontinental George Bush en las ajetreadas noches de fin de semana, observando cómo gestionaban datos críticos y ladraban órdenes sin perder la calma. “Si ves a alguien que es realmente policrónico en una situación de multitarea, y lo controla bien, a veces parece una especie de ballet”, dijo.

Quienes cambian fácilmente de una tarea a otra también tienen ventaja a la hora de manejar el desorden de la vida. “Una de las ventajas es que tienes una visión realista de la vida, por lo que no te angustiarás cuando las cosas no encajen en tu tiempo”, dijo Ballard.

También es menos probable que te agotes por perseverar en una sola tarea, dijo Bluedorn. Un estudio realizado en 2023 sobre personas que compaginaban la universidad con un trabajo a tiempo casi completo reveló que quien asumía de forma natural varias tareas a la vez era más capaz de equilibrar obligaciones contrapuestas sin agotarse emocionalmente. Pero, por otro lado, estas personas flexibles pueden distraerse fácilmente y dedicarse a lo que Bluedorn denomina “titubeo improductivo” y tener problemas para terminar lo que empiezan.

Que el tiempo funcione para ti

Los estilos de uso del tiempo son una preferencia, no un rasgo, dijo Waller, lo que significa que la gente puede adoptar un enfoque diferente, solo que no se sentirá tan cómoda. Sin embargo, cambiar cuando te sirva te hará más eficaz, dijo Ballard.

“¿Tu objetivo es establecer relaciones? Entonces hazte policrónico”, dijo. “Si tu objetivo es completar una tarea, entonces hay que ser monocrónico durante una ventana de tiempo y dejar fuera todas las distracciones”.

Para quien organice su vida según un horario estricto, Ballard sugiere prever periodos intermedios de hasta una hora entre compromisos, de modo que “si las cosas empiezan a alargarse, no estés estresado”. Mientras tanto, quien tiende a desviarse de sus horarios podría probar lo contrario: anotar las citas media hora antes de lo que realmente son.

Y para las personas compulsivamente puntuales que se frustran fácilmente por los retrasos de los demás, Ballard sugiere llevar algo que hacer o un libro; puedes seguir siendo productivo en los momentos en que alguien te hace esperar. Si no sientes que te han hecho perder el tiempo, puede que te enfades menos.

La clave está en eliminar el juicio, dijo Ballard. “Para ambas personalidades, lo que ayudará es reconocer que no todo el mundo ve el tiempo como ellos”.

Emily Laber-Warren