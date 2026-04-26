Hallazgo en el Golfo de Alaska: la NOAA reveló que la esfera dorada es parte de una anémona gigante

En 2023, como parte de una expedición en el Golfo de Alaska, un submarino encontró una misteriosa esfera dorada que generó especulación. Ahora, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) concluyó que se trata de un remanente de células muertas de la base de una anémona gigante llamada Relicanthus daphneae.

El orbe dorado encontrado en las profundidades del mar en 2023

El hallazgo se realizó a través de la expedición Seascape Alaska 5, a bordo del buque Okeanos Explorer. En 2023, la NOAA descubrió este curioso objeto a una profundidad de más de 1.8 millas (tres kilómetros) que nombró como “orbe o la esfera dorada“.

En su momento, Sam Candio, coordinador de la expedición, explicó que aunque lograron recolectar la esfera dorada, no estaban en condiciones de identificarla de inmediato, por lo que sería necesario llevarla a un laboratorio para descubrir el origen.

El especialista señaló que el hallazgo es un recordatorio de lo poco que se sabe sobre el planeta y cuánto se puede aprender y apreciar de los océanos.

Gracias a la experiencia y conocimientos de diversos especialistas, la NOAA dio a conocer que el objeto estaba compuesto por células muertas de una anémona gigante adheridas a un sustrato rocoso.

Para el análisis, la esfera dorada fue enviada al Museo Nacional de Historia Natural Smithsonian, donde se llevó a cabo un complejo proceso de estudio que duró varios años.

En esta investigación se requirieron esfuerzos especiales y conocimientos en morfología, genética, biología marina profunda y bioinformática.

La esfera dorada fue localizada por la NOAA en 2023 NOAA Ocean Exploration

Esfera dorada de la NOAA aún guarda secretos por descubrir

A pesar de que los especialistas de la NOAA aseguraron que la esfera dorada no es un huevo, una esponja ni un objeto extraterrestre, destacaron que aún se puede aprender mucho más de ella.

Estos restos de una anémona de aguas profundas forman parte de un espécimen hasta ahora desconocido, por lo que continuarán con su exploración para comprender mejor las profundidades del mar.

La esfera dorada está formada por restos de una anémona de aguas profundas NOAA

Los restos de la esfera dorada generaron teorías

Cuando el submarino de la NOAA descubrió la esfera dorada el 30 de agosto de 2023 y dio a conocer el video del hallazgo, se generaron todo tipo de teorías y especulaciones.

En su momento, medios como Miami Herald retomaron el debate en redes sociales en el que los seguidores bromearon al decir que parecía un objeto extraterrestre o un monstruo marino.

Para poder revelar su origen, los especialistas utilizaron un brazo robótico, primero para medir la resistencia del objeto y posteriormente para succionarlo suavemente a través de un tubo y llevarlo al laboratorio.

Con el hallazgo actual, la agencia invitó a los interesados en la exploración marina a seguir las inmersiones con transmisiones en vivo desde el buque Okeanos Explorer que regresarán en mayo. En esta ocasión se centrarán en las profundidades de Hawái.