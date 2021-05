“Soy de CABA”: la respuesta tuitera al fallo de la Corte por las clases

El fallo de la Corte Suprema por las clases presenciales desató una puja política entre oficialismo y oposición. Pero también encendió la discusión en redes sociales. La consigna “Soy de CABA” se convirtió en tendencia en Twitter y fue utilizada por aquellos que critican al gobierno de Alberto Fernández por incluir a las escuelas entre los lugares a cerrarse.

“Soy de CABA... porque PREFIERO Y ELIJO: (entre otras cosas) helechos iluminados que calles inundadas, escuelas abiertas antes que cerradas, ir a votar solo y no que me lleven, diálogo y no prepotencia”, escribió un usuario en las redes.

Soy de CABA. Donde hay más librerías que en Nueva York y París, y una librería es una obra de arte. pic.twitter.com/IHhHsB1wUE — Dr. Victor Tutú (@victorfyt) May 5, 2021

El tono del mensaje se repitió durante la tarde de hoy y acumuló miles de tuits bajo el mismo hashtag. La defensa a la ciudad de Buenos Aires -en muchos casos directamente al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta- se dio luego del ataque de Alberto Fernández a la Corte y la oposición.

Fernández se despachó contra todos ellos durante un acto en la localidad bonaerense de Ensenada, junto a la vicepresidenta Cristina Kirchner, el gobernador Axel Kicillof y el titular de la Cámara baja, Sergio Massa. “Si van a fallar como están fallando, solo fallan”, consideró el Presidente.

Los tuiteros se descargaron. En algunos casos, con severos cuestionamientos al Gobierno y en otros con un apoyo explícito a Larreta. “Soy de CABA, pero viví en La Matanza. Agradezco que en CABA no gobierne el peronismo, y agradezco que los chicos puedan ir al colegio”, dijo otra usuaria.

Soy de CABA... amo sus plazas, parques cuidados, sus calles que ya no se inundan!!!

Amo que los niños puedan estudiar y que se hagan hisopados gratis 👇🏽 pic.twitter.com/KI2MPm4x4M — Pablo A. Fontana ☯️ 🇦🇷😽 (@aikilibre3) May 5, 2021

Sin embargo, también se colaron algunos críticos del jefe de Gobierno aprovechando la consigna tuitera.

Soy de CABA y no tengo pruebas pero tampoco dudas, q desde q asumió el PRO, se usa nuestra guita en negocios sucios para su beneficio y el de sus amigos. Fuera CAMBIEMOS de CABA!!!! pic.twitter.com/y5FBonNOEk — Única💕Irrepetible (@vazquez_galatea) May 5, 2021

En este contexto, también se convirtió en tendencia Mendoza, la otra jurisdicción que tampoco adhirió a la restricción de la presencialidad. No obstante, hubo quienes se desviaron de la cuota política y destacaron otros condimentos propios de la ciudad de Buenos Aires: librerías, museos, arquitectura, y más.

Ayer, la Corte Suprema falló en el caso de las clases presenciales con tres votos diferentes, pero los tres repitieron dos párrafos idénticos: uno es el que dice que la Nación “violó la autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”; el otro, que aunque el decreto cuestionado por la Ciudad ya venció, la Corte debía pronunciarse igual porque situaciones como esta pueden repetirse.

El fallo fue un aval a Horacio Rodríguez Larreta, que se opuso al DNU de Alberto Fernández y mantuvo abiertas las escuelas.

LA NACION