Fuerte choque entre un colectivo de la línea 2 y un furgón en Almagro: 16 personas con politraumatismos
El SAME derivó a las víctimas a distintos centros de salud porteños; investigan las circunstancias de la colisión
Al menos 16 personas debieron ser atendidas y trasladadas a distintos centros de salud porteños luego de que un furgón volcara tras una fuerte colisión con un colectivo de la línea 2 en el barrio porteño de Almagro.
En plena hora pico, el impacto ocurrió en la calle Colombres, entre Quito y la avenida Belgrano, e involucró a una Mercedes Benz Sprinter que, tras chocar con el colectivo que estaba en servicio, terminó volcada sobre su lado izquierdo y encima de la vereda, según informaron fuentes policiales a LA NACION.
Bomberos de la Ciudad acudieron al lugar y auxiliaron a los involucrados. El SAME derivó a los hospitales Durand y Ramos Mejía por politraumatismos a 16 personas, 14 adultos y dos menores de edad. La mayoría de las víctimas fueron mujeres.
Por la violencia del impacto, parte del frente del ómnibus también quedó visiblemente afectado. Como medida de precaución y prevención durante los trabajos de los emergencistas, se cortó el suministro eléctrico de ambos vehículos.
Este accidente no fue el único ocurrido en las primeras horas de este miércoles en las calles de la ciudad de Buenos Aires. Pasada la medianoche, en Baldomero Fernández Moreno entre Rivera Indarte y Robertson, en el barrio de Flores, chocaron un auto y una moto. Debido al incidente, el SAME trasladó al motociclista de 40 años al Hospital Piñero.
Poco más tarde, en Olazábal al 4700, en Villa Urquiza, colisionaron también un auto y una moto, por lo que los médicos solicitaron el traslado de la conductora del rodado de menor porte, de 25 años, al Hospital Tornú tras sufrir politraumatismos.
Un motociclista murió en Córdoba
Un hombre de 25 años falleció este martes alrededor de las 19 tras colisionar con un automóvil Fiat Palio Adventure en la intersección de la ruta E-53 e Independencia, en la ciudad cordobesa de Salsipuedes.
A raíz del impacto, el motociclista fue derivado de urgencias al Hospital Urrutia de Unquillo donde se constató su deceso, indicaron las fuentes policiales a LA NACION. En tanto, el matrimonio que se desplazaba en el automóvil fue asistido en el lugar. Las causas del siniestro son materia de investigación.
