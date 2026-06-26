Ya son 235 los muertos confirmados en Venezuela; la Corte ordenó cumplir la ley de financiamiento universitario
Además, Javier Milei dijo que si la Justicia encuentra culpable a Adorni lo “eyecta” del Gobierno; Ecuador le ganó a Alemania en el Mundial y se clasificó; comienzan las prácticas del Gran Premio de Austria. Estas son las noticias de la mañana del viernes 26 de junio de 2026
- 3 minutos de lectura'
LA NACION
- Suben a 235 los muertos y son más de 4300 las personas heridas tras los terremotos en Venezuela. Las cifras fueron confirmadas por la presidenta interina, Delcy Rodríguez, quien reportó que son “decenas los edificios colapsados” y declaró a La Guaira como una “zona de desastre”. Comenzó la llegada de la asistencia humanitaria ofrecida por Estados Unidos y otros países, mientras todavía cientos de personas permanecen atrapadas entre los escombros.
- Milei se refirió al caso Adorni desde España. El Presidente fue consultado en Madrid por la situación del Jefe de Gabinete y aseguró que cree en su honestidad. Calificó como “plausible” la explicación del funcionario sobre su patrimonio y dijo: “Si la Justicia lo considera culpable, lo eyecto de una patada”.
- La Corte dejó firme la cautelar que obliga al Estado a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario. Desestimó la apelación del Ejecutivo porque el caso no tiene sentencia definitiva y mantuvo la orden de actualizar salarios docentes y no docentes, y recomponer las becas para alumnos.
- Ecuador sorprendió: le ganó a Alemania y clasificó a 16avos de final. Se impuso 2 a 1 en un partido histórico que le permitió avanzar en la competencia. Hoy se define el rival para Argentina, que será quien finalice segundo del Grupo H: desde las 21 juegan Uruguay - España por un lado y Cabo Verde - Arabia Saudita por el otro. Además, antes, a las 16 se cruzan Francia - Noruega y Senegal - Irak. A la medianoche juegan Egipto - Irán y Bélgica - Nueva Zelanda.
- Comienza el Gran Premio de Austria. Es uno de los circuitos clásicos de la Fórmula 1. Hoy serán las dos primeras prácticas libres: a las 8:30 y a las 12 (hora argentina). Mañana a las 7:30 será la tercera y a las 11 la clasificación para la carrera a 71 vueltas que se disputa el domingo a las 10.
Qué es “Lo que hay que saber” y dónde lo podés escuchar
Lo que hay que saber es un resumen de noticias que hace Brenda Brecher, y que se publica de lunes a viernes en dos ediciones, por la mañana y por la tarde; también tiene una edición de fin de semana. Lo encontrás en LA NACION y en Spotify, iTunes o YouTube, entre otras plataformas de audio. También está integrado en el Asistente de Google y en el de Amazon, Alexa, y es parte de la oferta de podcasts de LA NACION.
LA NACION
Más leídas de Sociedad
- 1
Carlos Gardel, cantante de tango: “Cada vez que me enamoro creo que es la única ocasión en que verdaderamente he querido”
- 2
Lodenhaus, la emblemática tienda de abrigos en Recoleta, anunció que cierra sus puertas
- 3
Alertan sobre el aumento de mujeres argentinas que dan a luz intoxicadas y de bebés con síndrome de abstinencia
- 4
La sexóloga Cecilia Ce denunció que vivió situaciones de maltrato con una expareja