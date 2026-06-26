Ya son 235 los muertos confirmados en Venezuela; la Corte ordenó cumplir la ley de financiamiento universitario

Suben a 235 los muertos y son más de 4300 las personas heridas tras los terremotos en Venezuela. Las cifras fueron confirmadas por la presidenta interina, Delcy Rodríguez, quien reportó que son “decenas los edificios colapsados” y declaró a La Guaira como una “zona de desastre”. Comenzó la llegada de la asistencia humanitaria ofrecida por Estados Unidos y otros países, mientras todavía cientos de personas permanecen atrapadas entre los escombros.

Milei se refirió al caso Adorni desde España. El Presidente fue consultado en Madrid por la situación del Jefe de Gabinete y aseguró que cree en su honestidad. Calificó como “plausible” la explicación del funcionario sobre su patrimonio y dijo: “Si la Justicia lo considera culpable, lo eyecto de una patada”.

La Corte dejó firme la cautelar que obliga al Estado a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario. Desestimó la apelación del Ejecutivo porque el caso no tiene sentencia definitiva y mantuvo la orden de actualizar salarios docentes y no docentes, y recomponer las becas para alumnos.

Ecuador sorprendió: le ganó a Alemania y clasificó a 16avos de final. Se impuso 2 a 1 en un partido histórico que le permitió avanzar en la competencia. Hoy se define el rival para Argentina, que será quien finalice segundo del Grupo H: desde las 21 juegan Uruguay - España por un lado y Cabo Verde - Arabia Saudita por el otro. Además, antes, a las 16 se cruzan Francia - Noruega y Senegal - Irak. A la medianoche juegan Egipto - Irán y Bélgica - Nueva Zelanda.

Comienza el Gran Premio de Austria. Es uno de los circuitos clásicos de la Fórmula 1. Hoy serán las dos primeras prácticas libres: a las 8:30 y a las 12 (hora argentina). Mañana a las 7:30 será la tercera y a las 11 la clasificación para la carrera a 71 vueltas que se disputa el domingo a las 10.

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