Subte: otra estación en una zona de alta afluencia cierra durante tres meses por obras de renovación

A partir del lunes 10 de noviembre, la estación Congreso, de la línea A del subte, cerrará sus puertas al público durante aproximadamente tres meses. La medida forma parte del Plan de Renovación Integral de Estaciones que Subterráneos de Buenos Aires SE (Sbase) lleva adelante en distintas paradas de la red, con el objetivo de mejorar la infraestructura y las condiciones de viaje.

La obra en la estación de la línea A incluirá tareas de impermeabilización, pintura y renovación integral de pisos, además de la instalación de nuevas luces LED, la actualización de la señalética y la incorporación de señalización braille en pasamanos y pórticos. También se colocará nuevo mobiliario en los andenes, como bancos, cestos y apoyos isquiáticos, con el objetivo de mejorar la comodidad y accesibilidad para los usuarios.

En cuanto a la impermeabilización, se realizarán trabajos de inyección, tratamiento de juntas y aplicación de productos de última generación. Según fuentes de Sbase, el proyecto contempla la intervención de los accesos, galerías de escaleras (mecánicas y peatonales), vestíbulos y andenes, y busca garantizar una mejor circulación por la estación, al transformarla “en un espacio más seguro, ordenado y luminoso”.

El cierre de Congreso se suma al de otras seis estaciones actualmente en obra: Río de Janeiro y Loria (línea A), Carlos Gardel y Uruguay (línea B), y Plaza Italia y Agüero (línea D), que permanecen clausuradas desde hace varias semanas por remodelaciones.

Plaza Italia que permanece cerrada desde hace varias semanas por remodelaciones SBASE

En el marco del Plan de Renovación Integral, ya fueron puestas en valor otras once estaciones de subte. El listado abarca Castro Barros, Lima y Acoyte (línea A); Pueyrredón y Pasteur-AMIA (línea B); San Martín (línea C); Bulnes, Facultad de Medicina, Scalabrini Ortiz y Palermo (línea D); y Jujuy (línea E). Las obras incluyeron mejoras en iluminación, accesibilidad, señalización, mobiliario y trabajos de impermeabilización en distintos sectores.

Además, se avanzó con la renovación de trece paradores del Premetro: Ana María Janer, Cecilia Grierson, Mariano Acosta, Ana Díaz, Escalada, Presidente Illia, Parque de la Ciudad, Pola, Centro Cívico Lugano, Nuestra Señora de Fátima, Intendente Saguier, Somellera y Fernández de la Cruz. Estas intervenciones forman parte del mismo programa de modernización que busca mejorar la experiencia de viaje y la seguridad de los pasajeros en toda la red de transporte subterráneo y de superficie bajo la órbita de Sbase.

En paralelo, la empresa estatal adelantó que el programa continuará en Piedras (línea A), Malabia (línea B) y Tribunales (línea D). También se lanzaron nuevas licitaciones para la puesta en valor de Medrano y Ángel Gallardo (línea B), Lavalle e Independencia (línea C), y General Urquiza y Entre Ríos (línea E).

El Plan de Renovación Integral avanza en un contexto de crecimiento sostenido de la demanda: actualmente, el subte transporta más de 900.000 pasajeros por día en toda la red. Cada cierre impacta directamente en los usuarios, que deben reorganizar sus rutinas entre los cierres parciales y las aperturas temporarias.

Desde el lunes, el servicio de la línea A funcionará con normalidad, con excepción de las estaciones Congreso, Río de Janeiro y Loria que permanecerán clausuradas hasta la finalización de los trabajos.