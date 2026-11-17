El mapa de alertas meteorológicas para este martes 17 de noviembre muestra sectores del norte, el centro y la Patagonia bajo nivel amarillo y naranja. Las áreas destacadas abarcan distintas porciones del territorio, por lo que las advertencias no comprenden necesariamente la totalidad de cada provincia.

Los niveles indican diferentes grados de riesgo para la población, las actividades y los bienes. Mientras el amarillo advierte sobre posibles fenómenos con capacidad de daño, el naranja señala condiciones meteorológicas peligrosas. En la imagen proporcionada no aparecen sectores bajo alerta roja.

Pronostico del tiempo

Qué regiones aparecen bajo alerta

Las áreas de nivel naranja se concentran en sectores del norte y el noreste argentino. El mapa también presenta una franja más amplia bajo nivel amarillo en esas regiones, además de zonas del centro-oeste y del norte de la Patagonia.

La distribución de los colores muestra que las condiciones varían dentro de una misma provincia. Por eso, una advertencia que alcanza a determinados sectores no debe interpretarse como una alerta para todo su territorio.

La imagen no incluye el detalle de los fenómenos previstos en cada área, sus horarios de vigencia ni los acumulados de precipitación. Con ese material no es posible precisar cuáles de las zonas coloreadas están advertidas específicamente por tormentas, ni asignarles cantidades de lluvia.

17 NOV | 8:35h ⛈️ #Ahora las tormentas se encuentran en el noreste argentino.



🛰️ En estas imágenes satelitales podemos observar que las tormentas más intensas se desarrollan en sectores de Chaco, Corrientes y Misiones🧵➡️ pic.twitter.com/c5i3AwuPm5 — SMN Argentina (@SMN_Argentina) November 17, 2026

Qué significan los colores de cada nivel de alerta

El nivel naranja indica que se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente. La consigna asociada a esta categoría es “Preparate”.

Se trata de un grado de advertencia superior al amarillo. En el mapa adjunto, este color aparece en sectores del norte del país y del extremo noreste.

El nivel rojo, en cambio, corresponde a fenómenos excepcionales con potencial de provocar emergencias o desastres. Su indicación es “Seguí instrucciones oficiales”, aunque esta categoría no se observa en la imagen.

La advertencia amarilla señala la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas. En este caso, la consigna es “Informate”.

Ese nivel aparece en distintas áreas del norte y centro del territorio, así como en sectores patagónicos. Su presencia indica un riesgo que debe distinguirse de las condiciones representadas en verde.

El nivel verde, identificado con la palabra “Tranquilidad”, significa que no se esperan fenómenos meteorológicos que impliquen riesgos.

Estas provincias se encuentran bajo alerta de nivel naranja y/o amarillo durante esta jornada



En el este de Chaco, norte de Corrientes y algunas partes de Misiones, rigen avisos a corto plazo por tormentas fuertes, con lluvias intensas, ráfagas y granizohttps://t.co/PrwYSvrdS2 — SMN Argentina (@SMN_Argentina) November 17, 2026

Qué indica el informe agroclimático para estos días

Por otra parte, el informe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA) aportado contempla, para el período comprendido entre el 12 y el 18 de noviembre, temperaturas por encima de los valores normales en buena parte del área agrícola.

Dentro de esa perspectiva, el este del NOA, el centro de Cuyo, gran parte de la Mesopotamia y el norte de Córdoba podrían superar los 35°C, con focos de más de 40°C en sectores del norte. Para gran parte de Buenos Aires, el documento prevé máximas de 25°C a 30°C, mientras que el sudeste pampeano tendría registros inferiores a los 25°C por la influencia marítima.