La combinación de lluvias abundantes, temperaturas en ascenso y agua acumulada encendió una advertencia del médico cardiólogo Jorge Tartaglione sobre el riesgo de un nuevo brote de dengue. Durante su participación en LN+, describió el escenario que vinculó con el Súper Niño como “la tormenta perfecta” e insistió en la necesidad de actuar antes de que aumenten los contagios.

El especialista puso el foco en el Aedes aegypti, el mosquito que transmite el virus, y en los recipientes domésticos que pueden convertirse en criaderos. Su mensaje apuntó tanto a la prevención de las picaduras como a la identificación temprana de los síntomas: fiebre alta, dolor detrás de los ojos y un intenso malestar muscular y articular.

“Es quebrantahuesos, te quiebra todos los huesos”, expresó para describir la intensidad del dolor que puede provocar la enfermedad. La frase alude a esa sensación corporal y no a fracturas: fue la manera que eligió para remarcar que el cuadro puede resultar muy incapacitante.

Tartaglione - Dengue y El Nino

Por qué habló de una “tormenta perfecta”

“Es una tormenta perfecta lo que es el Super Niño, con la presencia de enfermedades secundarias a gran cantidad de agua”, sostuvo Tartaglione. En su análisis, las precipitaciones y el aumento de la temperatura pueden generar condiciones favorables para la reproducción del mosquito.

“Super Niño, más calor, más lluvia”, resumió. El médico relacionó esa combinación con la acumulación de agua en distintos espacios y advirtió que una aparente tranquilidad frente al dengue puede llevar a postergar las tareas preventivas.

También mencionó la circulación del serotipo DENV-3 como un motivo de preocupación. Explicó que el virus del dengue tiene cuatro serotipos y planteó que el escenario que describía podía favorecer un incremento de casos.

El médico relacionó esa combinación con la acumulación de agua en distintos espacios CHRISTIAN RIZZI - AFP

El detalle de los huevos que obliga a limpiar los recipientes

Durante la explicación, el cardiólogo mostró una representación del Aedes aegypti y destacó sus pequeñas marcas blancas. Recordó que la hembra es la que pica porque necesita sangre para desarrollar sus huevos y que su actividad es principalmente diurna, con especial atención a la mañana y al atardecer.

Uno de los datos en los que más insistió fue la resistencia de los huevos. “El huevo del Aedes aegypti persiste hasta un año seco”, señaló. Por eso, remarcó que vaciar un recipiente no alcanza si sus superficies conservan huevos adheridos.

“Por eso es tan importante limpiar desde los floreros que vos tengas, porque todo puede tener el huevo del año pasado”, explicó. Su recomendación fue revisar los objetos cotidianos que pueden retener agua y limpiar sus paredes, además de eliminar los recipientes que no se utilizan.

Su recomendación fue revisar los objetos cotidianos que pueden retener agua y limpiarlos LA NACION

“Te quiebra los huesos”: los síntomas que describió

Tartaglione enumeró entre las manifestaciones del dengue la fiebre alta de aparición repentina, el dolor detrás de los ojos, las molestias musculares y articulares, el dolor de cabeza, las manchas en la piel y las náuseas.

“Es muy fuerte la sintomatología del dengue”, afirmó. Según describió, quienes atravesaron un cuadro sintomático suelen recordar especialmente la intensidad del dolor y el agotamiento.

Para explicar la transmisión, utilizó un ejemplo: un mosquito pica a una persona que tiene el virus y luego puede transmitirlo a otra. En ese contexto, subrayó una medida que también corresponde mantener durante la enfermedad: usar repelente para evitar nuevas picaduras.

El especialista insistió en que los síntomas compatibles requieren una consulta médica y no deben resolverse únicamente con medicamentos que se tengan en casa.

La advertencia sobre la automedicación y los signos de alarma

“No te automediques”, fue uno de los mensajes centrales de su intervención. Tartaglione mencionó la hidratación, el reposo y el paracetamol como parte de los cuidados que deben acompañarse de orientación médica, y advirtió sobre el uso de aspirina, ibuprofeno, diclofenac y otros antiinflamatorios ante la sospecha de dengue.

Su preocupación estuvo vinculada con el riesgo de sangrado. Por eso, hizo hincapié en evitar la reacción habitual de tomar un antiinflamatorio cuando aparecen fiebre, cansancio o dolores corporales.

También explicó que el descenso de la fiebre no siempre significa que el riesgo haya pasado. Situó entre el tercer y el séptimo día un período que requiere especial vigilancia, porque pueden aparecer complicaciones.

Entre las señales que mencionó se encuentran dolor abdominal, vómitos, somnolencia marcada, mareos y falta de aire. “Tenés que consultar muy rápidamente”, remarcó ante la aparición de esos síntomas. Los signos de alarma requieren atención inmediata.

El médico insistió en la importancia de la vacuna aunque advirtió que no reemplaza al repelente ni al descacharreo Marcelo Manera - Archivo

Repelente, descacharreo y vacunación

En materia de prevención, Tartaglione reiteró la importancia de eliminar los recipientes que acumulan agua, limpiar los que se utilizan y sostener el uso de repelente. También recomendó ropa clara y especial cuidado con la protección de los chicos.

Durante el intercambio aclaró el orden de aplicación cuando se usan protector solar y repelente: primero debe colocarse el protector y después el producto contra los mosquitos.

El médico también se refirió a la vacunación y señaló que el esquema consta de dos dosis. Mencionó el acceso gratuito en zonas priorizadas y la necesidad de consultar las condiciones de aplicación según la situación de cada persona. Sin embargo, insistió en que la vacuna no reemplaza al repelente ni al descacharreo.