Supercontagiosa: cuáles son los mejores barbijos para protegerse de la variante delta del coronavirus

WASHINGTON.– El debate sobre el uso del barbijo levantó otra vez temperatura y crecen las presiones para que todos los norteamericanos, vacunados o no, vuelvan a cubrirse nariz y boca para estar en lugares públicos cerrados, y así frenar la propagación de la supercontagiosa variante delta. De todos modos, algunos expertos dicen que la recomendación de salud pública debería especificar el tipo de barbijo que hay que usar.

“La delta es tan contagiosa que la pregunta no es barbijo sí o barbijo no, sino directamente sobre la necesidad de usar barbijos de alta calidad”, como las mascarillas N95, dijo Scott Gottlieb, excomisionado de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), durante una reciente aparición en un programa de la cadena CBS.

Monica Gandhi, profesora de enfermedades infectocontagiosas de la Universidad de California en San Francisco, opina algo parecido: “Para volver a usar barbijo hay que hablar de la calidad y el tipo de barbijo”.

Los expertos recalcan que la vacuna sigue siendo la primera línea de defensa contra el coronavirus. “La mejor prevención que tenemos, por lejos, son las vacunas”, sentencia Paul Sax, director clínico de la División de Enfermedades Infectocontagiosas del Hospital Brigham and Women’s de la ciudad de Boston. “Cualquier otra precaución empalidece frente a vacunarse y vacunar a todas las personas priorizadas para hacerlo”, agrega.

La N95 es considerada la mascarilla más segura para prevenir el contagio del coronavirus Agencia AFP

Ante el riesgo de una rápida propagación de la variante delta, “en este momento lo mejor sería apuntar a barbijos de alta calidad”, especialmente los que no están vacunados y por lo tanto pueden desarrollar un cuadro grave de Covid-19, detalla Chris Cappa, ingeniero medioambiental y profesor de la Universidad de California en Davis. Y en cuanto a los totalmente vacunados que pueden seguir en riesgo de un contagio posvacunación, Cappa señala que “la variante delta es un buen recordatorio de que no deberíamos dejar de usar barbijo en entornos proclives al contagio”.

No todos los barbijos son iguales

El secreto de un barbijo eficaz depende de dos cosas: el material y el calce. Los barbijos de calidad médica, como las mascarillas N95, protegen mejor del contagio por partículas del coronavirus que los barbijos quirúrgicos o de tela, recuerda Linsey Marr, experta en aerosoles y virus de transmisión aérea del Instituto Tecnológico de Virginia.

Y como la variante delta se contagia con mucha más facilidad que las cepas del coronavirus que circulaban hasta ahora, “realmente necesitamos barbijos altamente protectores, junto a todos los demás cuidados”, advierte Marr. “Antes un simple tapabocas de tela podía servir, pero ya no”, especialmente para los que siguen sin vacunarse.

Los barbijos hechos con material tejido no son tan efectivos para filtrar partículas virales como los no tejidos de propileno que se usan para fabricar barbijos quirúrgicos y mascarillas, dice Marr. Y un N95 utilizado correctamente corre con ventaja frente a los barbijos quirúrgicos comunes, porque está diseñado para ajustarse perfectamente a la forma de la cara, lo que le permite filtrar al menos el 95% de las partículas aerotransportadas.

“Un barbijo quirúrgico es un simple rectángulo plisado y uno tiene que acomodárselo, porque la cara no es plana como un rectángulo, y por lo tanto entra y sale aire por los costados”, aclara.

En el marcado, sin embargo, hay muchos barbijos N95 que son falsos, pero los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) han publicado online la lista de N95 aprobados y consejos para detectar los que son falsificados. Los barbijos KN95 son fabricados en China y pueden ser equivalentes en efectividad a los N95, pero no han pasado por el proceso de aprobación en Estados Unidos.

La importancia del calce y el cuidado

También es crucial que el N95 sea usado adecuadamente: todo el contorno del barbijo debe estar en contacto con la cara, sin dejar bordes libres que dejen entrar o salir el aire por los costados. Para testear si está bien calzado, Marr sugiere calzarse el barbijo y presionar con las manos los contornos del mismo: si respirar se vuelve visiblemente más difícil, entonces el barbijo no estaba bien ajustado. Los que usan anteojos tienen otro método: si los lentes se empañan mucho, significa que está pasando aire por los bordes.

A diferencia de los barbijos de tela, los N95 no se pueden lavar, así que debemos prestar atención al estado en que se encuentra para reponerlo cuando haga falta. Gandhi, por ejemplo, suele cambiar su barbijo N95 cada tres días, salvo que se ensucie demasiado. Cuando no lo llevamos puesto, los expertos recomiendan ventilarlo, preferentemente al sol. Y si tiene alguna rotura o evidencia de desgarro, lo mejor es cambiarlo.

Al manipular el barbijo, indica Marr, hay que tratar de no tocarlo en la parte frontal y después hay que lavarse o desinfectarse las manos.

Algunas personas corren mayor riesgo

Pasarse a los barbijos N95 es una excelente idea, especialmente para las personas de riesgo. Eso incluye no solo a los no vacunados, sino también a los inoculados que igualmente corren más peligro de enfermarse, relata Sax, como los inmunodeprimidos o las personas con comorbilidades: “Si van a estar en entornos con personas no vacunadas y donde no saben quién está vacunado y quién no, entonces lo más razonable es que usen barbijos más efectivos para protegerse”.

Para las personas sanas y completamente vacunadas, tener un barbijo de alta calidad puede no ser tan importante, admiten los expertos. La combinación de “prácticamente cualquier barbijo que uno pueda encontrar” sumado a la vacunación con dos dosis “sigue siendo una protección bastante buena”, señala Cappa.

El experto recomienda que las personas vacunadas y de bajo riesgo tomen decisiones sobre el uso de barbijos de mejor calidad en función de situaciones puntuales. Deberían tener en cuenta, por ejemplo, que cuanto más tiempo estén en un espacio cerrado y rodeados de otras personas, mayores serán sus probabilidades de contagiarse la enfermedad. También se deben considerar los índices de transmisión y hospitalización en cada zona en particular.

Hay otras formas de aumentar el nivel de protección.

En el caso de los chicos, hay que priorizar que el barbijo sea cómodo, y fácil de poner y quitar Alfredo Leiva

Aunque muchos expertos consideran que los barbijos N95 son el estándar máximo, suelen resultar incómodos después de un uso prolongado, y por lo tanto no ser apropiados para algunas poblaciones vulnerables. Pensemos por ejemplo en el caso de los niños, que no son priorizados para recibir vacunas, pero que ya tienen edad suficiente para usar barbijo.

Los CDC recalcan que en Estados Unidos no hay ninguna protección respiratoria, como los N95, aprobada para su uso en chicos. Es más, es probable que los N95 estándar sean demasiado grandes para calzar bien en la cara de un niño. Y como para ser efectiva cualquier cubierta facial debe usarse correctamente, “lo que hay que priorizar con los niños es que el barbijo sea cómodo, y fácil de poner y quitar”, dice Gandhi.

También es importante recordar que los niños generalmente son menos susceptibles a contraer el coronavirus. Pero si un niño está inmunodeprimido, Gandhi sugiere aumentar la protección con un barbijo tricapa, que intercala una capa intermedia de filtro entre dos capas de tela. Solo hay que recordar cambiar la capa de filtro cada vez que se lava el barbijo.

Traducción de Jaime Arrambide

The Washington Post