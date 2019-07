El mortal ataque se registro en el cruce de las calles 126 y 50, en la ciudad bonaerense de Ensenada

El juez de garantías de La Plata, Juan Pablo Massi, aseguró hoy que Esteban Oscar González, imputado por el crimen del taxista Jorge Gómez en Ensenada, podría recibir cadena perpetua.

"La situación procesal se agravó bastante porque antes estaba imputado por homicidio en grave tentativa y ahora está imputado por homicidio agravado", explicó Massi en diálogo con el canal de noticias TN.

"Podrían darle cadena perpetua", consideró.

El fiscal Juan Menucci dispuso el arresto de urgencia del acusado, ahora por homicidio agravado.Se encuentra detenido en la Delegación Departamental de Investigaciónes (DDI) de La Plata y declarará mañana a primera hora.

González, de 25 años, quien practica karate, se había presentado el viernes voluntariamente en la UFI 5 de La Plata, acompañado por su abogado y tras dar su testimonio quedó en libertad, pese a la imputación de lesiones graves y a que la víctima estaba internada en grave estado.

El agresor se volvió a negar a declarar. "Ante esta situación más gravosa se permite excepcionar el criterio suspensivo que permite que la persona esté en libertad", argumentó Massi, quién había declarado días antes las razones por las cuales no pudieron retener al acusado aún con los videos que muestran la agresión.

El magistrado había excarcelado al acusado al considerar que, según el Código de Procedimiento Penal bonaerense, las medidas restrictivas de la libertad deben aplicarse cuando exista riesgo de fuga del imputado o la posibilidad de entorpecimiento de la investigación.

"Yo no ordené dejarlo en libertad, yo ordené la detención, lo que pasa es que el fiscal me pidió homicidio agravado por alevosía en grado de tentativa y yo entendí que no concurría el agravante de alevosía, pero ordené la detención por homicidio en grado de tentativa [esto previo a que la víctima muriera]", había declarado el juez luego de explicar que no había sido una acción premeditada.

Antecedentes violentos

González, quien practica karate desde joven, tenía antecedentes de violencia. Un compañero de la secundaria se acercó a la familia de Gómez y manifestó que, en 2013, durante unas vacaciones en Mar del Plata, le fracturó la mandíbula. La víctima de esa agresión expresó que González le pegó por una discusión mínima en el departamento que compartían.

"Zafé porque mis amigos se le abalanzaron", agregó. Gabriel tuvo que ser intervenido quirúrgicamente tras los golpes: tenía fracturas en el maxilar y le colocaron una placa de titanio. "Pasé ocho meses en mi casa, tomando helado y comiendo puré", dijo a El Día.

Este testimonio podría complicar la situación de González aunque, según explico Massi, "depende del fiscal si quiere tomar a este hombre como testigo dentro de la causa o no".

El caso

El episodio de violencia se conoció en las últimas horas, pero ocurrió el lunes a las 6, en el cruce de las calles 126 y 50, Ensenada, y fue registrado por las cámaras de seguridad de la zona, a metros del canal Santiago. En el video se advierte que la camioneta frena intempestivamente en la bocacalle y el taxi, que circulaba por su derecha, cruza por delante.

Pocos metros más adelante, el taxista detuvo la mano, bajó del auto, caminó hacia la parte trasera y desde allí, según se ve en las imágenes, gesticuló y le recriminó la acción al conductor de la camioneta, una VW Amarok blanca, que también se detuvo unos metros más allá en su sentido de circulación.

De pronto aparece en escena el conductor de la camioneta, que va derecho hacia el taxista y, cuando lo tiene al alcance de sus manos, le lanza el primero de una serie de golpes. No se detendrá hasta lograr tumbar al taxista. Siguió dándole patadas cuando éste ya estaba en el piso. A solo un par de metros, un motociclista y su acompañante asisten impávidos a la paliza, reaccionar o intentar poner freno al ataque.

Luego de la pelea, Gómez logró reincorporarse e intentó manejar el vehículo. "Mi tío se levantó como pudo para arrancar. Hizo tres metros y se desvaneció", relató Guadalupe, su sobrina, en diálogo con el canal de noticias TN.

Un testigo que se encontraba en el lugar asistió a Gómez y llamó a la ambulancia, que trasladó al herido al Hospital Cestino, de Ensenada, para luego ser transferido al Hospital Cuenca Alta, de Cañuelas, donde, lamentablemente, falleció tras luchar por su vida dos días.