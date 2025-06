Temporada: cuál es el perfil de los turistas que viajarán a Bariloche estas vacaciones

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- El 21 de julio empieza el receso escolar en la ciudad y la provincia de Buenos Aires, y muchas familias definen sus escapadas invernales. Con tarifas aéreas ida y vuelta por persona que oscilan entre los 200.000 y los más de 500.000 pesos para viajar en las últimas dos semanas de julio, los principales referentes del sector turístico en este destino analizan el minuto a minuto de las decisiones de los viajeros.

Ya el verano pasado estuvo marcado por una caída en los niveles de ocupación. A hoteleros y gastronómicos, la pérdida de competitividad les impactó tanto en la demanda nacional como (y sobre todo) en la extranjera. Con ese antecedente a mano, el sector privado se unió y, a finales de mayo, se lanzó Bariloche Sale, una plataforma que reúne descuentos de hasta el 40% en hotelería, gastronomía y servicios turísticos. Además de ofrecer rebajas, unos 100 prestadores congelaron las tarifas del verano. Las promociones están disponibles para su compra hasta fines de junio, a través de la página web oficial de Bariloche Sale y comercios adheridos. Los beneficios podrán utilizarse para reservas entre el 1° de julio y el 30 de septiembre.

“Bariloche es el destino número uno a nivel nacional, consolidado durante décadas, pero viene sufriendo junto a otros destinos una caída en el volumen de afluencia de turistas. Y no es solo lo que vemos de cara a la temporada de invierno, sino también en el último año y medio respecto de los niveles históricos”, señaló hace unas semanas Martín Lago, presidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Bariloche (Aehgb).

Ahora, a pocas semanas del comienzo de la temporada alta, esta ciudad se prepara para recibir 1075 vuelos en julio –unos 40 vuelos diarios–, una cifra récord que representa un crecimiento del 16% en relación al mismo periodo del año anterior. Los vuelos serán operados en su mayoría por Aerolíneas Argentinas, seguido por JetSmart, que adicionará 118 frecuencias en relación a julio de 2024. Además, se espera la llegada de 148 vuelos desde Brasil, Chile y Uruguay, lo que representa un 48% por encima de los recibidos en el aeropuerto de Bariloche durante el mismo mes de 2024. Este año habrá nuevas conexiones internacionales con Belo Horizonte, Porto Alegre y Río de Janeiro, que se sumarán a las vigentes que unen Bariloche con San Pablo, Santiago de Chile, Punta del Este y Montevideo. Además, se agregará una frecuencia con Iguazú.

Ocupación

“El incremento en la operación y conectividad aérea es una señal positiva, porque habla de que las líneas aéreas están apostando al destino y de que Bariloche está a la altura de las expectativas en cuanto a propuestas, y por tanto hay demanda. Sin ser accesibles ni módicos, los precios de los vuelos son competitivos. Las tasas de ocupación de butaca aérea vienen estando de forma sostenida en torno al 90% o más”, explicó hoy a LA NACIÓN Lago. Y sumó que los hoteles céntricos de tres y cuatro estrellas tienen un nivel de reservas para julio de entre 70 y 75%. Como las distintas provincias ingresan en receso escolar a partir de la segunda semana de julio, se espera que aumente en los próximos días el volumen de reservas hoteleras.

“Estamos hablando de una temporada mejor a la prevista en cuanto a ocupación hotelera, aunque por debajo de los promedios históricos. A eso se suma el congelamiento de tarifas, a los valores del año pasado, incluso con un incremento en los costos superior al 40%. Bariloche leyó bien que la variable precios era clave y actuó en consecuencia”, sostuvo Lago.

Voceros de la Aehgb también agregaron que los promedios de ocupación esperados bajan al 60% en zonas periféricas, alejadas del Centro Cívico. Y advierten que la cantidad de vuelos programados no se traduce linealmente en ocupación: “El arribo de pasajeros en esos aviones no se condice con lo que reportan los alojamientos como reservas consolidadas. Entendemos que las 20.000 camas informales en la ciudad juegan un partido de competencia desleal enorme. Ahí se nos va un volumen importantísimo de turismo. Esa oferta no tiene piso tarifario. Los precios en el circuito informal –20 o 30 dólares– están por debajo del piso de operación de cualquier establecimiento formal”. Si bien las tarifas tienen mucha variación por la enorme segmentación de categorías, una búsqueda en Booking permite ver que alojarse una semana (entre el 20 y el 27 de julio, por ejemplo) en un hotel cuesta entre 900.000 pesos (céntrico de tres estrellas) y más de 6.000.000 pesos (céntrico de cuatro) en base doble.

Los turistas

A su vez, y teniendo en cuenta el incremento en los vuelos internacionales, muchos se preguntan quiénes serán los protagonistas del invierno en Bariloche. “Vamos a tener un récord de vuelos de Brasil. Se ha trabajado fuertemente para eso, nada fue librado al azar”, afirmó Sergio Herrero, secretario de Turismo local.

Lago agregó que, del 70-75% de las reservas concretadas hasta ahora, la mayoría son de público nacional: “Como este año las jurisdicciones quedaron ‘dispersas’ y los recesos invernales se darán en la segunda, tercera y cuarta semana de julio, eso genera una base bastante horizontal de afluencia de argentinos”. De todos modos, coincide en que los brasileños aportarán un volumen clave, gracias a las conexiones con San Pablo, Porto Alegre y Belo Horizonte, que maximizarán las frecuencias y las butacas disponibles. Algo similar prevén en relación con el arribo de turistas chilenos.

Tanto los viajeros nacionales como los internacionales que llegarán a Bariloche para disfrutar de la nieve tienen un poder adquisitivo alto y medio. Más allá de que se alojen en el centro de la ciudad o en la base del cerro Catedral, los hoteleros y los gastronómicos auguran un patrón de consumo “ajustado a los tiempos que corren”: estadías cortas, pocas excursiones o actividades contratadas, recorridos por cuenta propia en vehículos alquilados, y menos salidas a comer afuera.

“Los comerciantes van a tener que acomodarse a la oferta que puedan hacer al turista para que le sea conveniente. Si hay algo que se destaca es que los turistas no compran algo que les parece caro y no se sientan a cenar si les resulta caro. Ya lo han demostrado. Por eso la mayoría ha decidido mantener los precios. El destino se va a acomodar en función de la necesidad del turista”, cerró Herrero.