Temporal en el AMBA: se cayó parte del techo en Aeroparque por la tormenta en la Ciudad

Durante la madrugada de este martes, las fuertes lluvias con actividad eléctrica que se registraron en la ciudad provocaron el colapso de un desagüe y la caída de parte del techo del Aeroparque porteño.

Según pudo saber LA NACION, el incidente ocurrió cerca de la 1, momento en que se mojaron placas del techo de la terminal de salidas internacionales. En consecuencia, se desprendieron y cayeron al piso. Tras ello comenzaron a caer grandes cantidades de agua dentro del lugar.

Un video que se viralizó rápidamente en las redes sociales muestra las placas en el piso. Desde el aeropuerto indicaron a este diario que esto afectó una superficie de 40 metros cuadrados.

En otras imágenes también se observa agua cayendo como lluvia dentro de Aeroparque.

De acuerdo a la información oficial, “se produjo el desborde de una canaleta que recorre internamente el cielo raso suspendido de la planta alta de la terminal de Aeroparque”.

“Dicho desborde filtró sobre el área de asientos de un local gastronómico por lo que rápidamente se procedió a vaciar el espacio de forma preventiva y a retirar las placas del área afectada. La filtración fue contenida y el sector quedó completamente limpio y habilitado para continuar con su normal operación cerca de las 3″, indicaron las autoridades, y confirmaron que no hubo heridos ni afectación del servicio de vuelos.

Temporal en el AMBA

El incidente en Aeroparque ocurrió en el marco de un temporal de lluvias y tormentas que afectó al AMBA. Las zonas más perjudicadas fueron la Ciudad y el sur del conurbano bonaerense, donde el fenómeno incluyó inundaciones, truenos y relámpagos.

En la ciudad de Buenos Aires se registraron intensas lluvias

Las precipitaciones alcanzaron barrios de la Ciudad como Palermo y partidos del conurbano como Avellaneda, Temperley y Lanús. En los videos que subieron vecinos a las redes sociales se observan lluvias persistentes durante la madrugada, mientras que en imágenes tomadas en la provincia se advierten calles anegadas y sectores con acumulación significativa de agua.

Como consecuencia de la tormenta, se registraron calles inundadas

Durante la madrugada, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había emitido un aviso a corto plazo por tormentas fuertes con lluvias intensas, ráfagas y ocasional caída de granizo.

El aviso comprendió los partidos de Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Brandsen, Ensenada, Florencio Varela, La Plata, Lanús, Lomas de Zamora, Presidente Perón y Quilmes.