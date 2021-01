En Pinamar un violento temporal generó una tromba marina. Se cayeron árboles y se cortó la luz en varios puntos de la ciudad Crédito: Tomas Cuesta

PINAMAR.- A las 19.10 el cielo de esta ciudad lucía totalmente oscuro. Comenzó una lluvia torrencial y luego se formó un vórtice de viento en la costa, lo que generó una tromba marina, un fenómeno que se da de manera similar a los tornados, pero que al tocar tierra se disipan. La escena fue atípica porque, si bien en un primer momento el viento soplaba desde el mar hacia el territorio, de pronto, cambió bruscamente de dirección y generó destrozos en varias casas, calles y en algunas zonas se cayó el tendido eléctrico.

"En el día de hoy hubo una situación particular en toda la provincia de Buenos Aires. Fue un sistema de baja presión que se formó y estos sistemas suelen generar condiciones de mal tiempo, de vientos intensos, persistentes, de mucha nubosidad y lluvias continuas", explica Cindy Fernández, del Sistema Meteorológico Nacional.

La experta agrega que los vientos hoy alcanzaron 60 kilómetros por hora y se formó una tromba marina, que no llegó a ser un tornado porque no continuó en tierra. "No es un fenómeno raro en la costa, sino que se produce de manera recurrente. Se forma por corrientes de aire giratorias y siempre se generan sobre el agua porque hay menor roce que con la tierra".

Fernández afirma que la alerta meteorológica se mantiene en naranja durante el día de hoy y hasta mañana por la mañana, aunque descenderá a amarilla.

Lucas Ventoso, secretario de Seguridad de Pinamar, señaló a LA NACION que el temporal causó inundaciones, pero que las calles drenaron rápidamente. "Las calles de tierra se inundan rápido pero se drenan rápido. Se cayeron muchos árboles por el viento y el peso de las hojas mojadas. Pasó un tifón muy fuerte que duró varios minutos". El funcionario agregó que por la caída de árboles se cortó la luz en muchos puntos del partido. "Fueron minutos de un viento muy intenso y la caída de árboles generó cortes de luz".

El temporal también azotó la costa durante toda la jornada. Hoy a la mañana las imágenes que llegaron de Villa Gesell inundada ante el grave temporal comenzaron a circular en las redes sociales. A la anegación de las calles, se sumó el consecuente corte del suministro de luz en la ciudad balnearia. De acuerdo al SMN, aún rige la alerta meteorológica por intensas lluvias con ocasional caída de granizo para esa localidad costera así como para Mar de las Pampas, Mar Azul y Las Gaviotas. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 70 y 100 milímetros.

Por su parte, el titular de Defensa Civil de Mar del Plata, Rodrigo Goncálvez, recomendó "quedarse en casa" y explicó al diario La Capital de esa ciudad: "La alerta naranja es una alerta moderada e implica tener una tensión un poquito más profunda; significa que habrá horas en donde el clima no va acompañar y puede generar inconvenientes".

Además, dijo que los fuertes vientos "pueden llegar en forma de ráfagas y pueden afectar mayormente el sector costero" por lo que alertó que se pueden dar caídas de árboles o problemas con el alumbrado público.

