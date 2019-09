Terminar el secundario. Nuevo plan para jóvenes de 18 a 25 años

El 18% de los jóvenes cursan todo el secundario, pero adeudan materias Fuente: Archivo - Crédito: Ricardo Pristupluk

Casi el 18% de los jóvenes no concluye sus estudios secundarios, aunque hayan cursado los años correspondientes, porque al no haber aprobado todas las materias no logran graduarse. Para resolver ese problema, al menos entre los alumnos que asistieron a escuelas de gestión estatal es que el Gobierno generó el programa "Primero la secundaria", destinado a jóvenes entre 18 y 25 años.

La iniciativa, según explicaron en el Ministerio de Educación de la Nación, permite que los jóvenes aprueben las materias que deben por medio de un programa virtual que los acerca a los contenidos que deben estudiar y luego, también online pero en una institución educativa, dar los exámenes correspondientes.

"La tasa de abandono de todo el nivel secundario es de 9,5%, mientras que en el último años es de 18%, incluye principalmente a los alumnos que terminan la cursada con materias adeudadas. La creación del programa busca dar respuesta a esas cifras de abandono del último año y brindarle una oportunidad a aquellos que ya no están en la escuela y están muy cerca de obtener su título", explicó Mercedes Miguel, secretaria de Innovación y Calidad Educativa.

Práctica en tres provincias

El programa ya se practica en Jujuy, Corrientes y Mendoza y está disponible a todos los distritos. Inicialmente está destinado a los jóvenes de entre 18 y 25 años que adeudan materias del ciclo orientado en los campos Lengua y Literatura, Matemática, Geografía, Historia, Física, Química y Biología. Si bien la inscripción al programa "Primero la secundaria" se formaliza en la página del Ministerio de Educación de la Nación, luego cada jurisdicción valida la información proporcionada por el interesado y aprueba la participación en ese plan de terminalidad.

Según explicó oficialmente el Ministerio de Educación, una vez que el joven está aprobado por la jurisdicción, entonces recibe un correo electrónico para continuar con el proceso de preparación de la materia adeudada y la evaluación correspondiente. La preparación es en una plataforma virtual pero el examen para aprobar la asignatura se cumple en un establecimiento educativo con supervisión de un docente, aunque la prueba se realice también online.