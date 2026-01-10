15 años sin María Elena Walsh: estas son sus canciones más destacadas para recordarla

Se cumplen 15 años del fallecimiento de María Elena Walsh, un día como hoy pero de 2011. Se trató de una escritora, compositora, cantautora, dramaturga y poeta argentina, autora de personajes clásicos como Manuelita, Chaucha y Palito y la Reina Batata. Dejó un legado fundamental para la literatura y cultura infantil de la región.

La vida de María Elena Walsh

María Elena Walsh y su legado Sara Facio

María Elena Walsh nació el 1° de febrero de 1930 en el barrio de Villa Sarmiento, Buenos Aires. Gracias a la influencia de su padre que tocaba el piano, se sintió atraída por el arte y la música desde temprana edad. Es así que realizó sus estudios en la Escuela de Bellas Artes Manuel Belgrano, donde también se graduaron otras figuras como Carmen Córdova, Sara Facio y Juan Carlos Distéfano.

Su primera obra fue publicada en 1945 en la revista El Hogar: un poema llamado “Elegía”. En 1947 lanzó su primer libro, denominado Otoño imperdonable. Cinco años más tarde, viajó junto a Leda Valladares a Europa. Trabajaron juntas en un dúo artístico, actuaron y grabaron discos.

En 1958 retornó al país para comenzar a expandir su composición musical, lo que la llevó a publicar más de 20 álbumes durante toda su carrera. Uno de sus mayores éxitos fue la canción “Manuelita, la Tortuga” que obtuvo su adaptación al cine en 1999 con la dirección de Manuel García Ferré. En 1982 fue galardonada con el Premio Konex de Platino.

Manuelita, La Película - De Manuel García Ferré (Trailer)

En tanto, también se destacó por sus obras literarias infantiles, tanto por sus cuentos y poemas. Entre sus libros más emblemáticos se encuentran títulos como El reino del revés (1964), con poemas y canciones como “La reina Batata” y “Marcha de Osías”; Dailan Kifki (1966), una novela fantástica; y Zoo loco (1964), lleno de versos juguetones.

María Elena Walsh falleció el 10 de enero de 2011 a sus 80 años. Sus restos descansan actualmente en el panteón de la entidad en el Cementerio de la Chacarita.

Las canciones más destacadas para recordar a María Elena Walsh

“Manuelita, la tortuga”

Esta pieza introdujo uno de sus personajes más populares que llegó al cine con su adaptación del año 1999. Su letra cuenta la vida de Manuelita, una curiosa tortuga que vive en el pueblo de Pehuajó, pero que decide extender sus fronteras. A lo largo de esta pieza se narra sus aventuras al irse de su lugar de origen, visitar París y descubrir un nuevo mundo.

“Como la cigarra”

Como la cigarra', de María Elena Walsh, por Mercedes Sosa - Fuente: YouTube

Lanzado en 1973, es uno de sus temas más significativos y representativos. Habla sobre la lucha contra la opresión, el sentido colectivo de la comunidad y la esperanza en momentos difíciles. La recepción del público fue positiva, lo que convirtió a esta pieza en un himno de libertad durante la última dictadura militar argentina. Una de sus versiones más conocidas es la interpretación de Mercedes Sosa.

“Canción de tomar el té”

Se centra en la costumbre de la merienda o la hora del té. María Elena Walsh da vida a cada elemento de la mesa, convirtiéndolos en objetos fantásticos que adquieren una conducta en particular.

“El reino del revés”

María Elena Walsh - El Reino Del Revés (Official Audio)

Se trata de un clásico en el mundo infantil, que plantea una realidad alternativa que invita a dejarse llevar por la imaginación. Su letra cuenta acerca de un mundo que va en contra de las leyes de la naturaleza y lo racional. El juego de palabras de la autora es una herramienta clave de esta canción, en la que realiza comparaciones inusuales y graciosas.

“La reina batata”

Es otro de sus clásicos de repertorio infantil, en el que presenta a una reina muy atípica y de gustos excéntricos. Gracias al juego de palabras de Walsh, el público deja volar su imaginación con escenas increíbles.