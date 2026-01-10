Hay alerta naranja y amarilla por tormentas, calor extremo y vientos fuertes para este sábado 10 de enero: las provincias afectadas

Después de una semana con condiciones agradables en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y otros puntos del país, pero con momentos de bajas temperaturas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció que se esperan fenómenos atípicos para este sábado 10 de enero. Emitió una serie de alertas naranjas y amarillas por tormentas para puntos del norte, por calor extremo para el centro y sur, y por vientos fuertes para la Ciudad y sectores de la Costa Atlántica.

Según el parte publicado por el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, el este de Formosa y el norte de Misiones estarán bajo alerta naranja por tormentas. En estos casos se esperan fenómenos meteorológicos “peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.

En estas zonas, las tormentas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas que pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora y fundamentalmente abundante caída de agua en cortos períodos. Además, se prevén valores de precipitación acumulada entre 70 y 120 milímetros.

Por otra parte, el SMN señaló que otros sectores del norte estarán bajo alerta amarilla por tormentas. Es el caso de las zonas restantes de Misiones y Formosa, y Corrientes, Chaco y Salta. Estas provincias estarán frente a fenómenos meteorológicos con “capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”. Además se esperan ráfagas que pueden alcanzar los 70 kilómetros por hora y valores de precipitación acumulada de entre 40 y 70 milímetros.

Mapa de alertas para este sábado 10 de enero

En esta línea, el Servicio Meteorológico informó que, en Buenos Aires, desde Tigre hasta Mar del Tuyú -incluida la Ciudad- regirá una alerta amarilla por vientos fuertes. Según el organismo, se prevén velocidades aproximadas de entre 35 y 55 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar los 80, con mayores intensidades sobre el Río de la Plata.

Frente a este contexto, el organismo recomendó evitar salir durante los momentos de mayor intensidad; no sacar la basura y limpiar desagües y sumideros para facilitar el escurrimiento del agua. También desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua en los hogares; cerrar y mantenerse alejado de puertas y ventanas; asegurar o retirar objetos que puedan ser arrastrados por el viento; y, en caso de encontrarse al aire libre, buscar refugio inmediato en edificaciones, viviendas o vehículos cerrados.

Alerta por calor extremo

El SMN también publicó una serie de alertas por calor extremo. La advertencia más intensa -de nivel naranja- fue emitida para el sector oeste de Chubut, incluida la localidad de Epuyén, donde se están desatando fuertes incendios que afectan a la población.

En estos casos, la temperatura máxima llegará a los 25°C, mientras que la mínima será de 14°C. Además, el viento correrá a velocidades aproximadas de entre 32 y 41 kilómetros por hora.

Mapa de alertas por temperaturas extremas para este 10 de enero

El organismo también compartió una alerta amarilla por calor extremo, la cual regirá en el sur, en las zonas de Bahía Blanca y Tornquist. Allí, la temperatura rondará entre 19°C y 34°C.

Ante este escenario, la entidad emitió una serie de recomendaciones para mantener protegida a la población y evitar un golpe de calor:

Aumentar el consumo de agua sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.

No exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16).

Prestar atención a niños, bebés, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.

Evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas y comidas muy abundantes.

Ingerir frutas y verduras.

Reducir la actividad física.

Usar ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.

Permanecer en espacios ventilados o acondicionados.

El tiempo en el AMBA

El organismo señaló que la temperatura en la ciudad de Buenos Aires rondará los 21°C, en la misma línea que durante los últimos días. Se esperan mínimas de 19°C y máximas de 24°C, el cielo estará nublado y habrá lluvias aisladas durante toda la jornada, los vientos del sector este tendrán velocidades aproximadas de 12 kilómetros por hora y la humedad será del 85%.

El pronóstico completo para la ciudad de Buenos Aires

En el conurbano bonaerense se espera un pronóstico similar, aunque un poco más frío, con una media de 20°C, mínimas de 17°C y máximas de 23°C. En principio será una jornada ventosa, también con lluvias aisladas durante todo el día. Además, habrá una humedad del 79%.

En tanto, el Servicio Meteorológico emitió el pronóstico para el resto del país, donde la temperatura rondará entre 14°C y 26°C en Córdoba; 20°C y 34°C en Tucumán; 17°C y 2243°C en Santa Fe; 17°C y 24°C en Entre Ríos; 18°C y 30°C en Jujuy; 17°C y 28°C en Salta; 22°C y 24°C en Misiones; 19°C y 33°C en La Rioja; 17°C y 31°C en Santiago del Estero; 17°C y 32°C en San Luis; 20°C y 31°C en San Juan; 18°C y 32°C en Mendoza; 23°C y 36°C en Río Negro; 19°C y 29°C en Chubut; y 11°C y 20°C en Santa Cruz.