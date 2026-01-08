Video: el momento del dramático rescate de una pareja de turistas atrapada en medio de las inundaciones de Salta

Enero en Salta es sinónimo de lluvias y ríos que desbordan. Este miércoles, una pareja de turistas bonaerenses pudo comprobar esto cuando, al regresar desde Cafayate, su vehículo se salió de la calzada de la ruta nacional 68 y terminó sumergido en un canal totalmente anegado. En LN+ se revivieron las imágenes del dramático momento.

Dramatico rescate en Salta

“¡Agarrate fuerte!“, es la frase que se escucha una y otra vez en el video que rápidamente se viralizó en redes sociales. En el registro puede verse a la pareja abandonando su auto mientras un grupo de personas intenta socorrerlos tirándoles sogas de auxilio.

Además, en las imágenes puede verse la potencia del agua que, combinada con barro, inunda rápidamente el vehículo, dejando a ambos turistas con un margen de maniobra muy limitado.

El evento tuvo lugar en la ruta nacional 68, a la altura de la localidad salteña de La Merced, donde en las últimas horas cayeron más de 100mm. Sumado al caudal de agua, lo que alteró el camino fueron los desprendimientos de tierra de los cerros que circundan esa zona.

Así quedaron las calles de La Merced luego de las lluvias

Según el gobierno salteño, varias localidades del Valle de Lerma se encuentran en una situación crítica con el desborde de ríos, caída de árboles y postes luminarios.

Aunque no hubo una comunicación oficial, los jóvenes estarían fuera de peligro.

8 ENE | 8:50h ⛈️ Se desarrollan tormentas en sectores de Stgo. del Estero y La Rioja



📣 Rigen avisos a corto plazo por tormentas fuertes con lluvias intensas, ráfagas y granizo



🌧️Se registran precipitaciones en zonas de Córdoba, San Luis y Mendoza



+info https://t.co/bqYO9zXQjn pic.twitter.com/Shh82QJ9er — SMN Argentina (@SMN_Argentina) January 8, 2026

Para los próximos días, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), anunció altas temperaturas y precipitaciones severas en varios puntos de la región NOA.