Mauricio Giambartolomei 29 de julio de 2020 • 12:50

Audios en grupos de WhatsApp, textos en redes sociales o comentarios de boca en boca comenzaron a circular desde la semana pasada alertando sobre las visitas que se están realizando en distintos domicilios de la Ciudad desde que se inició el estudio de seroprevalencia para determinar qué porcentaje de la población tiene anticuerpos de Covid-19. Los mensajes llegaron a jurisdicciones donde el muestreo no llega, todos para alertar por supuestas estrategias delictivas para cometer un ilícito.

La situación ya es tenida en cuenta por la Dirección General de Estadísticas y Censos y el Ministerio de Salud de la Ciudad que están realizando el análisis en todas las comunas que finalizará en diez días y que se repetirá en agosto y septiembre para tener una mejor trazabilidad del recorrido de la enfermedad en la ciudad. Este estudio ya se realizó en la villa 31, el primer barrio vulnerable donde el virus se esparció con fuerza, y se concluyó que el 53% de esa comunidad tenía anticuerpos de coronavirus, lo que avaló la experiencia internacional que indica que por cada caso confirmado existen entre ocho y diez asintomáticos u oligositomáticos.

Antes de cada visita a los 2000 domicilios seleccionados los vecinos residentes en ellos son avisados mediante cartas y llamados telefónicos, la misma metodología se utiliza para hacer la Encuesta Anual de Hogares, sobre la visita de un equipo de enfermeros que realizará el test. La confusión o el uso indebido de cartas similares para usos delictivos, algo que aún no fue comprobado, alteró el desarrollo del muestreo, de acuerdo a fuentes oficiales, por lo que el Gobierno de la Ciudad debió aumentar los canales de comunicación con el vecino y mejorarlo.

"¿Cómo andan, muchachos? Tengan cuidados que están circulando estas cartas que están haciendo testeos. Estuvieron llamando al Gobierno de la Ciudad y no mandan estas cartas, pueden ser para afanar. Así que si te llega esta carta y tres días más tarde tocan timbre, tengan en cuenta que no es testeo, posiblemente sea uno de estos que hay que volarle la cabeza (sic). Cuídense, es un quilombo esto", se escucha en uno de los audios que circuló por grupos de WhatsApp y se viralizó rápidamente.

Otro de los mensajes dice así: "Hola familia, ¿cómo andan? Es para avisarles que hay un grupo de chorros que anda mandando cartas diciendo que están haciendo testeos a domicilio. Es mentira, no están haciendo testeos en ningún lado, no van a domicilio a hacer testeos. Así que si les llega una carta, es todo falso, no abran. Los chorros son lo más creativos que hay".

Desde zonas de Vicente López, como Carapachay o Florida, también comenzaron a alertar sobre la distribución de las cartas. "Dicen que les están tirando la carta sin sobre ni dirección exacta diciendo que van a pasar a para hacer el operativo. Avisen a todos los vecinos porque las están triando en provincia", cuenta otro audio. También hubo distribución de estos documentos, falsificados, en Córdoba, Mendoza, Mar del Plata y otras ciudades.

Ante esta situación desde el Gobierno de la Ciudad explicaron las normas que se siguieron para dar aviso a los vecinos seleccionados, las mismas que se siguen teniendo en cuenta para los domicilios que aún no fueron visitados. Hasta ayer se habían realizado 421 muestreos de los 2000 previstos. En primer lugar la Secretaría de Comunicación realizó llamados a los domicilios particulares, en los casos que se pudieron comprobar los números de teléfono fijo.

"Te estamos llamando porque en el marco de un estudio de seroprevalencia que está efectuando la Ciudad, personal del Ministerio de Salud y de la Dirección General de Estadística y Censos estarán asistiendo a tu domicilio para evaluar tu situación y realizarte un test rápido que permite determinar la presencia de anticuerpos contra el Ccovid-19", es parte del mensaje telefónico. "Dentro de los próximos 20 días, de lunes a viernes entre las 10 y las 17, personal del Gobierno de la Ciudad estará visitando tu domicilio", completa.

A las viviendas tipo departamento y de las que no se contaba con teléfono de contacto se envió una carta a través del Ministerio de Hacienda. "Su vivienda fue seleccionada al azar para participar del estudio ya que se trata de un estudio por muestreo probabilístico. Se seleccionará a una persona de 18 años o más que se encuentre presente y se tomará una muestra de sangre por punción de dedo", se explica en la carta. "El estudio tiene por objetivo conocer la dimensión real de la epidemia y el estado inmunológico de la población de la Ciudad", agrega.

Además de las cartas y los llamados telefónicos se trabajó con la Línea 147, la Policía de la Ciudad y los jefes comunales para dialogar a los vecinos seleccionados y despojarlos de todos los temores posibles que pudiesen tener ante esta situación. "Por otra parte estamos sensibilizando a la gente de los domicilios elegidos, es decir, estamos pasando nuevamente para explicar de qué se trata el operativo y la manera de corroborar la identidad de las personas que trabajan en el operativo", explican desde el área de Estadísticas y Censos.