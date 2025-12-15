Qué es Janucá y cuándo se celebra este 2025 en la Argentina

La Janucá es una festividad central en la religión judía, también conocida como la fiesta de las luminarias. Consiste en ocho días de celebración y tiene la finalidad de reafirmar los ideales del judaísmo.

La festividad de Janucá recuerda la victoria de los macabeos sobre las fuerzas sirias y conmemora la nueva dedicación del Segundo Templo en Jerusalén, sucesos que se remontan al año 165 a. C. En aquellos tiempos, Palestina estaba bajo el poder de los seléucidas, un reino greco-sirio; en tanto que el monarca Antíoco Epífanes había impuesto la prohibición de las costumbres judías y promovió en su lugar el culto a los dioses griegos.

Las celebraciones Janucá se basan en el encendido de las velas en la menorá por ocho días Unsplash

Tras la victoria judía en una lucha de tres años contra Antíoco, Judas Macabeo ordenó la restauración del templo. Luego de la purificación, el aceite que había solo para una noche duró ocho días, tiempo en el que prepararon más.

Este evento derivó en una de las tradiciones más importantes de esta celebración, que se recuerda con el encendido de velas en la menorá cada una de las ocho noches, en memoria de ese “milagro”. El candladabro tiene nueve brazos, cuyas velas se colocan de derecha a izquierda, justo como se escribe el hebreo, pero se encienden de izquierda a derecha.

El ritual establece que al anochecer —que es cuando se inicia el día hebreo— debe prenderse una vela, el segundo día dos, y así sucesivamente hasta llegar a las ocho. Se enciende una luz más cada día porque se considera que se va ascendiendo en santidad.

Además de las velas, otra costumbre es cantar himnos especiales llamados Haneirot Halalu y Maoz Tzur e intercambiar regalos y disfrutar de recetas típicas, como las sufganiot (donas) y los latkes (tortitas de papa), en familia. Además, los niños juegan con el dreidel, una perinola con letras hebreas, y apuestan monedas de chocolate o nueces.

Todo lo que hay que saber sobre la celebración de Janucá 2025 Unsplash

Cuándo se celebra Janucá este 2025 en la Argentina

Las fechas de esta festividad cambia año a año porque sigue calendario hebreo y está fijado en el 25 de Kislev. Este no coincide con el gregoriano, que es el que se usa en la mayor parte del año. Es por ello que varía entre finales de noviembre y finales de diciembre.

Este año, Janucá empezó en el atardecer de este domingo 14 de diciembre, con el encendido de la primera vela del candelabro. Esta celebración se extiendo por otros siete días, hasta el 22 de diciembre. Con el pasar de los días, en los hogares judíos se van prendiendo más velas en la menorá hasta completar el encendido de las ocho velas.

Este año, Janucá es entre el 14 y el 22 de diciembre Gentileza Jabad Lubavitch Argentina

El calendario judío completo de 2026

Abril

Pésaj: es entre el 2 y 9 de abril. Los primeros dos días y los últimos dos con descanso pleno, que son días no laborables en la Argentina.

Mayo

Shavuot: se celebra en la diáspora del 21 al 23 de mayo, comenzando al atardecer del 21.

Septiembre

Rosh Hashaná : se celebra entre la noche del viernes 11 y el domingo 13 de septiembre. La religión exhorta el descanso ese fin de semana, que en nuestro país son considerados días no laborables.

: se celebra entre la noche del viernes 11 y el domingo 13 de septiembre. La religión exhorta el descanso ese fin de semana, que en nuestro país son considerados días no laborables. Yom Kipur : este año cae el 22 septiembre, fecha que es un día no laborable en la ARgentina. Las fectividades arrancan desde atardecer del 21 septiembre, con un día entero de descanso y ayuno.

: este año cae el 22 septiembre, fecha que es un día no laborable en la ARgentina. Las fectividades arrancan desde atardecer del 21 septiembre, con un día entero de descanso y ayuno. Sucot: esta fiesta se celebra entre el domingo 27 septiembre y el domingo 4 de octubre.

Octubre

Simjat Torá: empieza el descanso con Sheminí Aséret el sábado 3 y pasa al Sucot el lunes 5 de octubre.

Diciembre

Janucá (25 Kislev-2 Tevet): entre el 4 y 12 de diciembre se hace el encendido nocturno de velas.