Su hija murió y un misterioso hombre la abrazó en pleno funeral: quedó atónita al saber quién era

Una mujer llamada Dee Sumpter vivió uno de los momentos más difíciles de su vida cuando le dieron la noticia de que su hija Shawna Hawk había sido asesinada por una persona de la que no tenían rastro alguno. Sin embargo, tenía el presentimiento de que tal vez lo conocía. A raíz de las investigaciones en torno a lo sucedido, finalmente se percató de que estaba en lo correcto y quedó impactada cuando se enteró de que se trataba del hombre que la abrazó poco después del funeral de la joven.

En febrero de 1993 los habitantes de Carolina del Norte, en los Estados Unidos, se vieron conmovidos por el crimen y no había sospecha sobre quién había sido el victimario. En un principio, pensaron que Darryl Kirkpatrick, el novio de la mujer de 20 años, podría ser el implicado. ¿El motivo? La casa familiar donde encontraron el cadáver no presentaba ningún signo de entrada forzada. No obstante, luego de que la Policía lo interrogue, resolvieron que no era el responsable.

Shawna Hawk, la mujer asesinada ABC

Dee, por su parte, pensó un sinfín de nombres que podían llegar a tener relación o algún tipo de vínculo con su hija. A pesar de sus esfuerzos, nunca dio con la persona correcta. Siempre camuflado con una sonrisa, el simpático Henry Wallace, jefe de Shawna del restaurante Taco Bell, no parecía ser alguien violento. Aunque estaba equivocada.

Sin ninguna empatía ni remordimiento, fue uno de los que la apoyó en el velatorio y la abrazó cuando se la encontró pocos días después. Sin embargo, aquel gesto escondía un perturbador secreto: se trataba de un asesino en serie.

En diálogo con The Sun, la mujer dio detalles de aquellos días y la angustia que sintió cuando se enteró de que había sido consolada por el hombre que mató a su hija. “Un día estaba de compras cuando Wallace se me acercó y me abrazó. Me dijo que había estado orando por mí y que había visto mis entrevistas en la televisión”, recordó.

Pese a que nunca intuyó nada fuera de lo común, tuvo diversas sensaciones que la dejaron con varios interrogantes. “Cuando todo se desarrolló, recuerdo que sentí frío y escalofríos en todo mi cuerpo. Ese abrazo me da náuseas. Incluso ahora no tengo suficientes palabras para describir lo que siento con respecto a ese momento en que tuvo el descaro de abrazarme y ofrecerme condolencias. Incluso tuvo el descaro de presentarse en el velatorio de Shawna, pero parecía tan cálido con ella, tan amable”, agregó.

El estremecedor asesinato que impactó a la comunidad

Shawna era una estudiante universitaria y en simultáneo trabajaba en una sucursal de comida rápida. Una de sus tardes libres, invitó al propio Henry a su hogar, debido a que ambos tenían un estrecho vínculo desde el día en que comenzaron a trabajar juntos. Pero, la visita se convirtió en una verdadera pesadilla.

La joven fue estrangulada por el hombre y presentó signos de abuso. Cuando la Policía descubrió que él había sido el asesino, simplemente se excusó. “Cuando Shawna me dio un beso en la mejilla para despedirse, salió mi ‘otro lado’. Fue como si se encendiera un interruptor, se apretara un botón o se abriera una puerta”, le dijo a las autoridades cuando dieron con su identidad.

Darryl, el novio de la víctima, fue quien encontró el cuerpo en el baño. Inmediatamente, y en shock, dio aviso sobre la escena y la mayoría de las sospechas se colocaron sobre su figura, con la excepción de Sumpter.

“Sabía que Darryl amaba inmensamente a Shawna. Recuerdo haberlo visto en la tumba de ella, estaba partido en un millón de pedazos y siempre me decía lo herido que se sentía. Lo escuchaba, lo observaba y, después de un tiempo, lo eliminé de mi lista de sospechosos. Sabía que la amaba y no la mataría”, comentó en el medio citado.

Dee junto a Darryl, su novio de aquel entonces The Sun

La súplica que dio con la respuesta

Un año después del crimen, en 1994, Dee escribió una carta dirigida al asesino. Se veía sumida en una gran tristeza, ya que luego de tantos meses aún no tenían nada concreto sobre el responsable.

“Querido Asesino. Soy la madre de Shawna Denise Hawk. Le escribo porque usted asesinó a mi única hija en nuestra casa el 19 de febrero de 1993, entre las 13 y las 17 h. Es tan difícil de creer que haya pasado un año entero desde ese horrible viernes por la noche cuando el cadáver fue descubierto en la bañera donde la pusiste. Yo no te odio. ¿Cuál sería el propósito? Quiero que vengas y confieses la horrible atrocidad que cometiste”, escribió en la carta que difundió en un medio local.

Un día después, el 20 de febrero, se descubrió el cadáver de Vannessa Little Mack, de 25 años, en su departamento. Su hermana era compañera de Henry en Taco Bell y fue asesinada con el mismo modus operandi.

Poco a poco, los agentes policiales se percataron de que los asesinatos estaban relacionados y así dieron con el nombre de Henry. Una vez que lo interrogaron, confesó el crimen y descubrieron que también era el responsable de la muerte de otras 10 mujeres que había conocido por medio de su trabajo.

El arresto del hombre provocó cientos de críticas entre los locales, ya que denunciaron que hubo negligencia policial por el hecho de que no le habían dado la importancia suficiente al caso. En la actualidad, se encuentra en el corredor de la muerte en Carolina del Norte.

Henry Louis Wallace, fue condenado el 7 de enero de 1997 ABC

“La Policía no conectó los puntos y literalmente se le permitió vagar por la ciudad matando mujeres. Fue un racismo extremo. Si las víctimas hubieran sido mujeres caucásicas, habría sido capturado antes. Wallace era un demonio audaz que tenía el frente para asistir al funeral de mi hija. Su mente era demente y asquerosa. En la corte trató de murmurar algo sobre que lo lamentaba, pero el daño ya estaba hecho”, sostuvo Dee.

A pesar de que se compuso y se alivió cuando dio con la persona que la mató, aseguró que no hay palabras para describir todo lo que extraña a su hija.

Dee, en una entrevista que tuvo con el medio ABC

“Tengo días buenos y días malos. Aprendí a vivir con su muerte, pero nunca lo superaré. Algunos días puedo moverme libremente a través del dolor, pero otros días me paraliza. Ha sido una vida infernal y todo porque un hombre causó estragos y horror y puso a mujeres como mi hija en tumbas prematuras”, concluyó, con una profunda tristeza por todo lo que vivió a causa de un asesino del que nunca desconfió.

