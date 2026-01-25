Tienen 15 y 21 años: dos hermanos argentinos rescataron a una familia uruguaya tras el vuelco de una lancha en Punta del Este

Dos hermanos argentinos, Dante y Santino Puddu, de 21 y 15 años, respectivamente, rescataron a una familia uruguaya tras el vuelco de la lancha en la que navegaban a metros de la escollera del puerto en Boca Grande, en Punta del Este.

Según confirmaron fuentes de la Armada uruguaya a LA NACION, el incidente fue reportado a las 18 de ayer. La lancha había salido de la parada 8 de La Mansa y contaba con siete tripulantes uruguayos a bordo, entre ellos, dos menores de 14 y 2 años.

El rescate de la familia argentina en Punta del Este

Control Marítimo informó que la tripulación ya había sido auxiliada por distintas embarcaciones que se encontraban en proximidades por lo que, al llegar, el móvil de la Prefectura se ocupó de trasladarlos al Hospital Cantegril. “La emergencia Móvil se hace presente trasladando a dos adultos en estado de shock al Hospital Cantegril, siendo dados de alta al poco tiempo”, informaron. La embarcación, por su parte, quedó retenida.

El incidente se conoció a raíz de un video que compartió el padre de los chicos, Daniel Puddu, agente de viajes. “Mis hijos ayer vivieron una situación increíble. Estaban disfrutando de su pasión saltando olas en su jet ski en Punta del Este y en el medio de la bahía vieron algo raro. Se acercaron y era una lancha que se estaba hundiendo con gente y chicos flotando. Gracias a Dios pudieron ayudaran y rescatar a los que estaban más lejos”, escribió en X.

Entregan un salvavidas a una de las personas en el agua Captura de Video

Esta vez, el casco de Dante registró algo distinto a los saltos en jet ski que suelen compartir. El video muestra cuando los jóvenes se acercan a la familia, mientras un yate cercano también buscaba colaborar y sacarlos del agua. Se puede observar como los hermanos suben al jet ski a una mujer de traje de baño rojo a la que se le escucha decir “hay una bebé”.

“A la nena, por favor, la nena”, vuelve a gritar la mujer, ya abordo del jet ski. En la grabación se puede ver como se habían acercado varias lanchas para colaborar con el rescate.

Una vez que la mujer logra subir al jet ski, la acercan a la otra embarcación, le piden que apaguen los motores. Con la ayuda de un salvavidas la trasladan hacia la otra lancha. “Tranqui, ya están todos arriba de la lancha. No te hagas problema que ya vienen”, intenta calmarla uno de los hermanos.

Algunos de los miembros de la familia rescatada Gentileza Armada de Uruguay

Otro rescate

El rescate se suma a otro ocurrido hace dos días, también con participación de un argentino. Cerca de las 7 del viernes 23 de enero, fue encontrado con vida Daniel Crisci, el hombre argentino de 58 años que estaba desaparecido desde el día anterior en el mar de Punta del Este. Lo hallaron en buen estado de salud y se negó a recibir asistencia médica. La Prefectura indicó que el turista manifestó haber tenido un problema mecánico y luego haberse perdido.

El operativo para dar con su paradero había comenzado alrededor de las 20 del día anterior, luego de que horas antes Crisci ingresara al mar con su moto de agua en la zona de Portezuelo y no volviera a la costa. Dos embarcaciones de la policía y dos aviones de Aviación Naval trabajaron junto a drones de rastreo nocturno.

“En horas de la mañana, se logró avistar por los vigías de la ROU 15 y a decenas de millas náuticas de la costa, una embarcación de pequeño porte resultando en la moto náutica desaparecida con su tripulante a bordo. Tras esto, se le brinda asistencia remota al ciudadano, mayor de edad y de nacionalidad argentina, y se lo escolta hasta una embarcación de Prefectura, la cual lo aborda en buen estado de salud y dirige a puerto, realizando también el remolque de su embarcación”, indicó en un comunicado la Prefectura de Uruguay.

Y precisaron sobre Crisci: “El tripulante manifestó haber tenido inconvenientes mecánicos, indicando que posteriormente logró restablecer la propulsión, intentando continuar navegación por sus propios medios hacia la costa, pero encontrándose ya desorientado”.