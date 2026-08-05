Tiró la riñonera y se dio a la fuga: el insólito descarte de cocaína y marihuana que movilizó a la Gendarmería

Miembros del Escuadrón Seguridad Ciudadana Sur de la Gendarmería Nacional intervinieron en un procedimiento antidrogas en la localidad de El Jagüel, partido de Esteban Echeverría.

El operativo comenzó cuando los agentes observaron a un hombre que arrojó un bulto en la intersección de las calles Neuquén y José María Martínez. Al notar la presencia de los uniformados, el sospechoso emprendió una huida a pie por las calles aledañas y logró eludir el arresto.

Tras el episodio, los integrantes de la fuerza de seguridad iniciaron un rastrillaje en la zona para asegurar el perímetro y así hallar el objeto descartado. En el lugar, los funcionarios encontraron una riñonera de color negro que contenía en su interior diversos envoltorios con sustancias ilícitas. Ante esta situación, el personal procedió a realizar las pruebas de campo correspondientes mediante el test de narcóticos oficial.

La droga incautada por la policía

Los exámenes químicos confirmaron que el cargamento contaba con 286 dosis de cocaína, con un pesaje total de 76 gramos, además de 25 envoltorios que contenían 22 gramos de cannabis sativa. La policía precisó que el hallazgo respondió a la rápida reacción de los patrulleros que vigilaban la cuadrícula en ese sector del conurbano bonaerense.

El operativo finalizó con el labrado de las actuaciones judiciales bajo la carátula de infracción a la Ley 23.737, norma que castiga el tráfico y la tenencia de estupefacientes.

El material incautado quedó a resguardo bajo las órdenes del magistrado interviniente, quien dispuso las medidas de rigor para avanzar con la investigación del caso. Mientras tanto, las autoridades analizan si existen registros fílmicos de la zona que permitan identificar al sujeto que huyó del lugar. El secuestro de estas sustancias permite retirar de las calles una cantidad significativa de narcóticos destinados a la venta minorista en el ámbito local.

Gendarmería detuvo a dos “mulas” que viajaban en un micro

Personal de la Unidad de Inteligencia Criminal “San Juan”, en coordinación con efectivos del Escuadrón 64 “Mendoza”, detuvieron a dos pasajeros mayores de edad que se trasladaban en un micro de larga distancia. El hecho ocurrió en los primeros días de julio y requirió de un proceso policial complejo para desbaratar a los maleantes.

La policía incautó 188 cápsulas Foto: Ministerio de Seguridad Nacional

A partir de las contradicciones sobre el motivo de su viaje, el personal policial revisó las pertenencias de ambos, encontrando guantes de látex y medicamentos estomacales, lo que arrojó un indicio claro que habían ingerido cápsulas de estupefacientes para transportarlas.

Bajo la supervisión de personal de Criminalística y Estudios Forenses se contabilizaron un total de 188 cápsulas. Según el informe oficial, 96 fueron expulsadas por la mujer y 92 por el hombre.

La radiografía de uno de los individuos que denota la presencia de las cápsulas Foto: Ministerio de Seguridad Nacional

Concluido el proceso de identificación y pruebas, los dos ciudadanos -de los cuales no se reveló la identidad- quedaron detenidos en la Unidad Penitenciaria N°32 de la provincia de Mendoza, donde se aguardará cuál es la condena que recibirán.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA