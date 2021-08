Todas las respuestas que necesitás saber sobre la combinación de vacunas

La combinación de la Sputnik-V con AstraZeneca o Moderna demostró ser segura y da un alto nivel de inmunogenicidad, según los estudios realizados a nivel local. Desde ayer, las autoridades sanitarias de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires empezaron a enviar los turnos para ofrecer la posibilidad de combinar las vacunas a todos aquellos que ya se inocularon con la primera dosis de la vacuna rusa hace más de 90 días.

Los resultados de esos estudios destrabaron uno de los grandes problemas que atravesó la estrategia sanitaria: la falta del segundo componente de la Sputnik-V. La noticia llegó acompañada de dudas vinculadas a cómo será la asignación de los turnos o si es preferible aguardar a que lleguen las segundas dosis de la Sputnik-V.

Acá algunas claves para resolver los interrogantes sobre la combinación de vacunas y esta nueva etapa del Plan de Vacunación.

¿Me tengo que volver a empadronar?

No. Tanto la Ciudad como la Provincia enviarán los turnos sin necesidad de que la persona se vuelva a empadronar. El orden de prioridad estará determinado por el tiempo que pasó desde la primera dosis de la vacuna.

¿Puedo elegir entre AstraZeneca o Moderna?

No. En la ciudad y en la provincia se puede elegir la opción de combinar vacunas, o esperar a que llegue el segundo componente de la Sputnik-V, pero no se podrá elegir entre Moderna o AstraZeneca.

¿Qué sucede si la persona no desea combinar las vacunas?

En el caso de aquellas personas que no deseen intercambiar su segunda dosis, van a ser contactados por el equipo de salud cuando lleguen los segundos componentes correspondientes a la Sputnik-V para completar su esquema. Esto se aplica tanto para la Ciudad y la provincia de Buenos Aires.

¿Cómo se hace para notificarles la decisión? En el mail dará la siguiente opción: “Si estás de acuerdo con recibir una segunda dosis de la vacuna Moderna o AstraZeneca, completá el siguiente formulario. De lo contrario, nos vamos a contactar con vos cuando recibamos dosis del segundo componente de la Sputnik V”.

Qué recomiendan los especialistas, ¿esperar a que llegue la Sputnik-V o combinar las vacunas?

“La recomendación es no diferir la segunda dosis, sobre todo para aquellos que son personas mayores o que tienen alguna comorbilidad. Yo les recomiendo que no esperen y se apliquen cualquier alternativa que propongan las autoridades. Los estudios mostraron que la combinación de vacunas no es inferior en términos de inmunogenicidad, además de ser muy seguras. Es decir, hay que vacunarse con la primera alternativa que esté a nuestro alcance”, explica Leda Guzzi, infectóloga y miembro de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI).

De todos modos, para los que deseen esperar, según indicaron fuentes del Ministerio de Salud de la Nación, estiman que la semana que viene podrán contar con 1.000.000 de segundas dosis de la Sputnik-V que fueron filtradas y envasadas en la planta del laboratorio Richmond.

¿Por qué no incluyeron a la vacuna de Sinopharm para la combinación de vacunas?

La vacuna de Sinopharm estuvo incluida en las pruebas de combinación de vacunas, pero los resultados se conocerán en los próximos días, ya que por el tipo de protección que aporta se necesita más tiempo de estudio.

Según se informó, en el caso del estudio porteño, que es el más avanzado, el primer corte de 14 días mostró que la combinación de vacunas Sputnik V y AstraZeneca genera niveles de inmunogenicidad similares a los alcanzados con dos dosis de la vacuna rusa. En este primer corte de dos semanas, no se alcanzaron los mismos niveles con la vacuna de Sinopharm producida en China.

Sin embargo, las autoridades sanitarias aclararon que aún está en estudio la posibilidad de combinar la Sputnik V con la vacuna de Sinopharm, pero deberán esperar 28 días para tener los resultados.

¿Hay alguna diferencia entre el distrito porteño y la provincia de Buenos Aires en esta nueva etapa que del Plan de Vacunación?

Ambos distritos tendrán la misma dinámica. Es decir, se podrá elegir si la persona desea combinar o no las vacunas y, en el caso de que se acepte otra que no sea la Sputnik-V, no podrá elegir la marca. La única diferencia, que se da por una cuestión de stock, es que la Ciudad empezará vacunando con Moderna y la Provincia con AstraZeneca.