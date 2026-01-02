Todos los santos para rezarles en enero día por día

Los católicos que habitualmente rezan el rosario, cuentan en el primer mes del año con el listado de aquellos santos a los que se les puede elevar una oración, para agradecer o pedir ayuda, y por eso es importante conocer quiénes son los santos para rezarles en enero día por día.

Existe una oración especial según el santo del día ACI Prensa

Para ello, es preciso consultar el santoral de la Iglesia Católica, en el que figuran en detalle los días y el santo que corresponde a cada fecha. Además, se puede conocer la historia pormenorizada de cada uno de ellos y la oración para venerar a los santos, santas y mártires oficialmente reconocidos durante el mes.

Todos los santos para rezar en enero

Este es el santoral del primer mes del año, según la agencia de noticias católica ACI Prensa. Aquí figuran los santos que se conmemoran en cada uno de los días de enero por la Iglesia, además de otras fechas destacadas del calendario litúrgico:

1 de enero: San Fulgencio, Obispo de Ruspe; y Santa María, Madre de Dios.

2 de enero: San Basilio Magno y San Gregorio Nacianceno.

3 de enero: Día del Santísimo Nombre de Jesús.

4 de enero: San Gregorio, obispo de Langres; Angela de Foligno; Santa Isabel Ana Bayley Seton y San Manuel González García.

5 de enero: San Simeón, el estilita; y San Juan Neumann.

7 de enero: San Raimundo de Peñafort.

8 de enero: San Severino, predicador.

9 de enero: San Adrián, abad de Canterbury; y San Julián, mártir.

10 de enero: Beata Sor Ana de los Ángeles Monteagudo y Beata María Dolores Rodríguez Sopeña.

11 de enero: San Teodosio y Santo Tomás de Cori

12 de enero: San Arcadio, mártir; y Santa Margarita Bourgeoys, fundadora; y Solemnidad de la Epifanía del Señor.

13 de enero: San Hilario, obispo de Potiers.

14 de enero: San Félix de Nola.

15 de enero: San Pablo, el ermitaño; Beato Luis Variara; y San Arnoldo Janssen.

Todos los santos del mes de enero Getty Images

16 de enero: San Marcelo, Papa; y Beata Juana María Condesa Lluch.

17 de enero: San Antonio Abad y San Genaro Sánchez Delgadillo.

18 de enero: San Leobardo y Santa Margarita de Hungría.

19 de enero: San Juan de Ribera, obispo; y San José Sebastián Pelczar.

20 de enero: San Sebastián, mártir.

21 de enero: Santa Inés, virgen y mártir; y Nuestra Señora de Altagracia.

22 de enero: Beata Laura Vicuña; San Vicente de Zaragoza, mártir; y Beato Ladislao Batthyány-Strattmann.

23 de enero: San Ildefonso; y Santa Madre Marianne Cope.

24 de enero: San Francisco de Sales, obispo de Ginebra.

25 de enero: Fiesta de la Conversión de San Pablo.

26 de enero: San Timoteo y San Tito.

27 de enero: Santa Angela de Merici; y Enrique de Ossó.

28 de enero: Santo Tomás de Aquino, Doctor de la Iglesia

El 28 de enero se recuerda a Santo Tomás de Aquino

29 de enero: San Sabiniano, mártir; y Beato Bronislaw Markiewicz.

30 de enero: Santa Martina, virgen y mártir.

31 de enero: San Juan Bosco, fundador de los Salesianos; y Beato Luis Talamoni.