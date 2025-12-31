San Silvestre: cuál es su historia y qué oración rezar para pedir su ayuda

El catolicismo recuerda cada 31 de diciembre a San Silvestre, el primer papa que es recordado porque en sus años se puso fin de la persecución a la Iglesia.

Cada 31 de diciembre se recuerda a San Silvestre Getty Images

Aunque se desconoce el año de su nacimiento, San Silvestre representa a la figura que guio el pasaje de la Roma pagana a la Roma cristiana, y asistió a la construcción de las grandes basílicas constantinianas.

Cuál es la historia de San Silvestre

Este santo nació en Roma y fue elegido papa poco después de que el emperador Constantino concediera libertad religiosa a los cristianos. Su papado se ubica entre los años 314 y 335.

La figura de San Silvestre simboliza el paso de la persecución a la visibilidad de la Iglesia, en una transición que se caracterizó por ser pacífica y sin rupturas.

Las oraciones para rezar a San Silvestre

Como pontífice fue responsable de llevar adelante los primeros trabajos para la construcción de la antigua Basílica de San Pedro en el Vaticano, y la primera Basílica de Letrán.

San Silvestre murió el 31 de diciembre del 335 y fue el primer Pontífice que no murió martirizado, después de que sus 32 predecesores terminaran de esa manera.

Qué oración rezar a San Silvestre

Oh San Silvestre, fiel servidor de Dios y ejemplo de sabiduría y bondad, te pedimos tu intercesión en nuestras vidas.

Tú que guiaste a la Iglesia con prudencia y dedicación, ayúdanos a encontrar el camino hacia la paz y la unidad.

Concede a nuestros corazones la gracia de la perseverancia en la fe y la fortaleza para superar los obstáculos en nuestro camino espiritual.

San Silvestre, modelo de rectitud y compasión, ruega por nosotros para que, siguiendo tu ejemplo, podamos vivir vidas llenas de fe y servicio a los demás.

Amén.

Por qué se vincula a San Silvestre con el Año Nuevo

La veneración a San Silvestre, por la fecha del calendario, se relaciona con el último día del año, y su oración invita al agradecimiento por todo lo vivido en el año que finaliza.

El vínculo de San Silvestre con el Año Nuevo Shutterstock

Oración a San Silvestre para Año Nuevo

Glorioso San Silvestre, tú que a las 12 de la noche del día 31 de diciembre desciendes a la tierra a llevarte las penas de los justos y les traes a cambio bendiciones y bienestar, recoge mis angustias y devuélveme la paz del alma y la salud del cuerpo.

Haz que tengamos rectitud de intenciones y alcancemos la divina inspiración para servir a Dios siempre.

Amén.