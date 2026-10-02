¿Tomar café no es malo? Un estudio revela sus verdaderos riesgos y qué relación tiene consumirlo con las enfermedades cardíacas

El café es parte de la rutina de muchas personas, pero sus efectos sobre la salud cardiovascular suelen generar dudas. El médico cardiólogo Jorge Tartaglione abordó el tema en LN+ y explicó que un trabajo presentado recientemente aporta resultados que cuestionan la idea de que esta bebida necesariamente perjudica al corazón.

“Durante mucho tiempo yo me dediqué a decirles: ‘Mirá, el café no te hace muy bien’”, reconoció el especialista. Sin embargo, señaló que los resultados que presentó muestran un panorama diferente para quienes lo consumen en cantidades moderadas. “Esto es fantástico”, celebró al referirse a la relación observada entre determinadas cantidades de café y una menor frecuencia de enfermedades cardíacas.

Tartaglione - cafe y corazon: ¿amigos o enemigos?

Cuántas tazas de café aconsejó tomar por día

Durante su intervención en LN+, Tartaglione mencionó un trabajo reciente al que vinculó con la American Heart Association y diferenció los resultados según la cantidad consumida. “De una a tres tazas no aumenta la probabilidad de arritmia”, explicó.

Luego indicó que, en el rango de dos a cuatro tazas, se observan menos enfermedades cardíacas. El especialista destacó ese resultado como una buena noticia para quienes disfrutan de la bebida, aunque también marcó un límite: “Más de cuatro tazas, ahí podría aumentar un problema cardíaco”.

“Ojo con el tamaño”, remarcó. Así, la explicación no se limitó a contar cuántas veces se toma café, sino que también contempló la dimensión de cada porción.

El experto recomendó tomar café a diario, aunque con algunas advertencias

Qué dijo sobre las arritmias y la presión arterial

Uno de los puntos centrales de la exposición fue la relación entre el consumo moderado y las alteraciones del ritmo cardíaco. Según explicó Tartaglione, entre una y tres tazas no se observa un aumento de la probabilidad de arritmia, un aspecto que destacó para llevar tranquilidad a quienes tienen inquietudes sobre el efecto del café en el corazón.

También se refirió a la presión arterial. “Cuando lo tomás, te aumenta al principio un poco la presión”, señaló, y agregó que después puede producirse una caída.

En su presentación mencionó, además, la relación del consumo regular con la diabetes tipo 2. “Ojo con los energizantes”, insistió, al señalar su alta concentración y advertir que pueden resultar perjudiciales para la salud.

“Cuando lo tomás, te aumenta al principio un poco la presión”, señaló el médico cardiólogo EL TIEMPO/GDA

Por qué recomendó elegir café de filtro

La forma de preparación ocupó otro tramo de la explicación. Al comparar distintos métodos, Tartaglione destacó el café de filtro y lo vinculó con la posibilidad de retener un componente de la bebida que puede aumentar el colesterol.

“En realidad es mucho mejor el de filtro”, afirmó. Según explicó, el filtrado permite separar ese componente, mientras que otros métodos de preparación no lo retienen de la misma manera.

Por ese motivo, subrayó la importancia de utilizar un filtro de papel o de tela. La elección del método se sumó, así, a la cantidad diaria como uno de los aspectos centrales de su consejo.

Tartaglione subrayó la importancia de utilizar un filtro de papel o de tela Magnific

Cómo tomarlo y qué evitar al prepararlo

Tartaglione también cuestionó las preparaciones que incorporan azúcar y jarabes. “El café no es un postre”, expresó al explicar que los agregados forman parte de lo que debe considerarse cuando se habla de su consumo.

Su propuesta fue tomarlo negro y sin azúcar, además de elegir una preparación filtrada. El horario fue el último punto de su recomendación: aconsejó evitarlo por la noche si dificulta dormir.