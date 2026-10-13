“Tomar mejores decisiones”: la Ciudad suma en el sistema de salud público un equipo clave para diagnósticos en oncología

El Hospital Marie Curie incorporó el primer centro de tomografía por emisión de positrones (PET) de la ciudad de Buenos Aires. Se trata de uno de los equipos con tecnología más avanzada del mundo para el diagnóstico con imágenes y es pionero en el sistema de salud pública porteño.

La puesta en funcionamiento fue presentada por el jefe de gobierno, Jorge Macri, en la sede del hospital, situado en el barrio de Caballito. Lo acompañaron el ministro de Salud, Fernán Quirós; la subsecretaria de Atención Hospitalaria, Laura Cordero, y el director del Marie Curie, Gustavo Jankilevich.

El equipo combina la información metabólica obtenida mediante la administración de un radiofármaco con las imágenes anatómicas de una tomografía computada Gentileza del Gobierno de la ciudad

La Ciudad destinó más de $1300 millones para hacer posible el primer centro de PET en el sistema público. Hasta ahora, los pacientes que necesitaban este tipo de estudio debían recurrir a prestadores externos, con una espera que podía extenderse alrededor de 30 días. Con el nuevo equipo, se busca mejorar de forma directa los tiempos de la atención gratuita.

El equipo combina dos tipos de información. Por un lado, registra la actividad metabólica del organismo, que se obtiene tras la administración de un radiofármaco. Por el otro, aporta imágenes anatómicas, propias de una tomografía computada. La unión de ambos datos permite localizar y caracterizar lesiones con mayor precisión, y brinda información clave para llegar a un diagnóstico más certero.

La principal indicación del estudio es la evaluación de patologías oncológicas, que representan alrededor del 80% de las solicitudes. Con el PET-CT, los médicos pueden determinar el grado de progresión de una enfermedad, evaluar la respuesta a un tratamiento e identificar su evolución posterior.

Fernán Quirós, ministro de Salud porteño; Jorge Macri, jefe de gobierno; y Gustavo Jankilevich, director del Hospital Marie Curie Gentileza del G

En este sentido, Quirós destacó el aporte la tecnología en la toma de decisiones clínicas y señaló: “Cada paciente necesita un tratamiento acorde a su situación. Esta tecnología nos permite conocer con mayor precisión la enfermedad y su evolución, para que los equipos y profesionales puedan tomar mejores decisiones, con mayor velocidad y que los pacientes reciban el tratamiento que necesitan en el momento oportuno”.

Si bien la oncología concentra la mayor parte de los pedidos, el PET-CT tiene aplicaciones en otras áreas de la medicina. Entre ellas se encuentran las enfermedades cardiológicas e infecciosas, las patologías del sistema nervioso central y las enfermedades isquémicas. También se utiliza para evaluar a pacientes con fiebre de origen desconocido, entre otras indicaciones.

Un hospital en crecimiento

Según explicaron desde el gobierno porteño, la incorporación del PET-CT fortalece el rol del Hospital Marie Curie como institución de referencia en la atención oncológica y en el conjunto del sistema de salud pública de la ciudad.

Además, el avance se inscribe en un plan de 500 obras que la administración macrista lleva adelante en los hospitales y centros de salud del distrito. El objetivo de esas intervenciones es mejorar la infraestructura, incorporar tecnología y fortalecer la calidad de la atención a los vecinos.

El plan se financia, entre otros recursos, con el recupero de las prestaciones brindadas a personas que cuentan con obra social o prepaga, así como a extranjeros que se atienden en el sistema público.

El último Cesac inaugurado, en Colegiales

Entre las obras más destacadas se encuentran las nuevas Unidades de Terapia Intensiva de los hospitales Vélez Sarsfield, Ramos Mejía y Fernández; las nuevas guardias de los hospitales Pirovano, Tornú y Udaondo; y los nuevos consultorios externos de los hospitales Piñero, Rivadavia y Penna.

También se realizaron obras de renovación en los hospitales Muñiz, Durand, Argerich, Penna y Álvarez, además de intervenciones en más de 20 Centros de Salud y Acción Comunitaria (Cesac). A estos últimos se suma la inauguración de cuatro nuevas sedes.