“Torsión cervical”, la peligrosa maniobra a la que se expuso Carmen Barbieri y la hizo descompensar

Carmen Barbieri se ausentó de Mañanísima y se descompensó luego de la participación de John Milton en la edición del martes de su programa. Allí, el personaje que se promociona como un hipnotizador y mentalista, le practicó una maniobra que describió como “torsión cervical”. De acuerdo con trascendidos de los panelistas del ciclo, la intervención le habría producido mareos a la conductora, que le impidieron volver a asistir al estudio de televisión.

Milton negó la vinculación entre los síntomas de Barbieri y la práctica que le aplicó en vivo. Consultado por este medio, un especialista advirtió del riesgo de la maniobra realizada frente a las cámaras.

“No existe la torsión cervical. Lo que se hace es una corrección cervical que se realiza luego de hacer un diagnóstico y análisis de qué es lo que necesita el paciente a nivel de las vértebras cervicales para precisar qué articular y qué lugar hay que restablecer. Es una maniobra que no se hace de entrada, que no se hace en frío y que precisa de muchos años de estudio para llegar a hacerla”, dijo Eduardo Gabutti, especialista en columna vertebral y postura, y miembro del Registro Argentino de Osteópatas.

El especialista refirió que los osteópatas realizan una maniobra muy precisa, luego de un diagnóstico minucioso del paciente, para saber qué movimiento requiere en una determinada vértebra por el riesgo que implica moverlas. Para ello sostuvo que es necesario tener un estudio muy profundo de la anatomía y la fisiología humanas, de modo de saber qué mover y hasta dónde.

“Es una locura que una persona que no está capacitada intervenga en un acto de salud. Es una práctica para la que se necesita mucha capacitación y preparación, porque podés lastimar mucho al paciente. El principio de la medicina es hacer bien y no hacer mal”, agregó.

El osteópata relató que los especialistas, antes de realizar una maniobra de corrección, hacen un trabajo de preparación sobre el sistema nervioso para relajar las meninges, se hacen movimientos específicos para preparar ese tejido. “Nunca se hacen en frío, ni en cualquier posición o lugar de la cervical. La práctica realizada por una persona que no es un profesional que estudió muchos años puede traer consecuencias importantes”.

Gabutti puso como ejemplo el caso de un paciente con una compresión cervical que le comprimía un nervio y le generaba un fuerte dolor del brazo. Ante una afectación así, para evitar una operación, refirió que se tiene que trabajar en varias sesiones el cuerpo del paciente, con un diagnóstico y estudios previos, antes de realizar una maniobra de corrección.