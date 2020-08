Autos aplastados, casas sepultadas y numerosas víctimas fue lo que provocó el alud en El Rodeo, el 23 de mayo de 2014 Fuente: Reuters

CATAMARCA.- Las familias Castiglione y Sal pidieron la nulidad del requerimiento del fiscal Jonathan Diego Ferlsztyna en el marco de la causa de la tragedia de "El Rodeo", un pequeño pueblo turístico catamarqueño que fue arrasado el 23 de enero de 2014 por un alud que se cobró 12 vidas, entre ellas la de Ana Carolina Sal de 23 años, cuyo cuerpo jamás fue encontrado.

El pedido formal fue realizado el pasado martes en una audiencia virtual y presentado por los abogados José Gigena y Azucena López de Bertetto, quienes solicitaron la nulidad del requerimiento del fiscal Ferlsztyna, ya que entienden que el funcionario de la justicia catamarqueña actuó con "imparcialidad" y que con su dictamen "busca beneficiar a algunas personas ligadas al poder político de la provincia".

Eugenia Castiglione de Sal perdió esa noche a su hija, Ana Carolina de 23 años, cuyo cuerpo jamás fue encontrado, a su hermana María Luisa Castiglione y a su mamá, Dora Josefina de Castiglione. A estas muertes hay que sumarles las de otras nueve personas, en lo que se conoció como "la tragedia de El Rodeo", un pequeño pueblo turístico ubicado a 36 kilómetros de la capital catamarqueña y que quedó sepultado por barro y piedras gigantes.

En diálogo con LA NACION, Eugenia no escondió su indignación y cargó duramente en contra del fiscal. "Viola nuestro derecho a defensa, porque la etapa de investigación estaba cerrada y el abre la causa, produce nueva prueba y no nos notifica, lo hace a nuestras espaldas", sostuvo, y agregó: "Esto no lo podía hacer porque estaba cerrada, y el juez y la cámara así lo habían determinado".

La mamá de la todavía desaparecida Carolina Sal indicó que aquella tragedia "puede volver a ocurrir" y que es imperioso que se saque el puente llamado "El Mástil", ubicado sobre el Río Ambato, ya que este puente desvía el agua a una de las márgenes.

"Esto puede volver a ocurrir, hay que sacar el puente El Mástil, no quiero que vuelva a pasar. Lo ves y no hace falta ser un experto para saber que está mal hecho, mal emplazado y que nunca debió ser construido. Lo que nunca imaginé es que esto se llevaría a mi hija, mi mamá y mi hermana", relató Eugenia.

El caso

El 23 de enero de 2014, luego de un intenso calor con temperaturas superiores a los 40 grados, una precipitación "extraordinaria" desencadenó una imponente crecida del Río Ambato y derivó en un alud de barro y piedras gigantes que sepultó el pueblo.

El alud provocó la muerte de 12 personas, cuatro de ellas menores de edad: Agostina Ahumada (5), su hermana Daiana Ahumada (7), Candelaria Díaz Mendibe (7), Darío Álvarez (14), Emiliano Álvarez (26), Romina Silva de Ahumada (30), María Mendibe de Díaz (39), Graciela Contreras de Álvarez (51 años), Adrián Libio Álvarez (54), María Luisa Castiglione (56), Dora de Castiglione (78) y Ana Carolina Sal, de 23 años y cuyo cuerpo jamás fue encontrado.

Desde el inicio de las investigaciones para determinar las responsabilidades de esta tragedia se imputó a 13 personas, entre los que se destacan el ex gobernador de Catamarca Brizuela del Moral, quien inauguró el cuestionado puente en 2010, el ex vicegobernador Jorge Solá Jais, quien por entonces estaba al frente de Vialidad Provincial, Juan Negui, Secretario de Recursos Hídricos al momento de la tragedia y, Félix Casas Doering, Intendente de El Rodeo en 2014. El fiscal Ferlsztyna solo pidió que se procese y se eleve a juicio a dos de los tres imputados: Félix Casas Doering y Alfredo Saavedra.

Las familias de las víctimas, casi todos ellos sobrevivientes a esa noche trágica, apoyadas en informes y peritajes técnicos, señalan a la construcción e inauguración del puente sobre el Río Ambato como responsable de lo sucedido.

Agustín Sal, papá de Carolina, aseguró el año pasado a LA NACION que "los informes del Instituto Nacional del Agua y la Universidad de Córdoba desaconsejaban la construcción del puente en el Río Ambato y aun así se lo hizo igual".

La defensa de los imputados argumenta que fue una tragedia natural "sin precedente" y que "no estaba contemplada por nadie".