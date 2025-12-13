Mar del Plata: Coto abre una nueva sucursal en el puerto y crea 240 empleos directos

La cadena de supermercados Coto inauguró este sábado una nueva sucursal en Mar del Plata, ubicada en la zona del puerto, una apertura que implicó la creación de 240 puestos de trabajo directos y una nueva apuesta comercial en uno de los sectores más activos de la ciudad. El flamante local funciona en el Multiespacio Bendu, sobre la avenida de los Trabajadores al 150, y forma parte del plan de expansión de la empresa en la provincia de Buenos Aires.

El nuevo establecimiento, denominado Coto Puerto, cuenta con una superficie cubierta total de 4.850 metros cuadrados y un salón de ventas de 2.400 metros, diseñado para concentrar en un solo espacio una amplia oferta de productos alimenticios y no alimenticios. La propuesta incluye áreas de almacén, carnicería, rotisería y verdulería, además de sectores de perfumería, limpieza, bazar, hogar, textil, ferretería y automotor, junto con una bodega que reúne etiquetas destacadas del mercado local e internacional.

Uno de los ejes del nuevo local es la atención personalizada, especialmente en el sector de carnicería, que dispone de un mostrador exclusivo para la venta asistida. A eso se suma un diseño interior pensado para facilitar la circulación de los clientes: la sucursal incorpora un sistema de cartelería renovado que permite identificar los distintos rubros desde cualquier punto del salón.

La apertura también marca un cambio estético dentro de la cadena. Se trata de la primera sucursal de Coto que incorpora techos negros, una elección orientada a generar un ambiente visual más cálido y moderno, en línea con las nuevas tendencias en arquitectura comercial.

En materia tecnológica, el supermercado cuenta con una central de frío de última generación que utiliza dióxido de carbono (CO₂) como refrigerante natural. Esta modalidad, que reemplaza a los refrigerantes tradicionales, permite reducir el impacto ambiental, mejorar la eficiencia energética y disminuir costos operativos. El equipamiento incluye gas coolers y válvulas electrónicas diseñadas para optimizar el rendimiento del sistema de refrigeración.

Desde la empresa señalaron a LA NACION que la apertura se inscribe en su política de inversión sostenida en el país y, en particular, en la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de ampliar su presencia territorial y acompañar el desarrollo económico local a través de la generación de empleo.

En paralelo a la inauguración del nuevo local, Coto presentó una novedad en su estrategia de comunicación: el lanzamiento de su primer comercial realizado íntegramente con inteligencia artificial. La pieza fue desarrollada por el equipo creativo interno de la compañía y busca marcar un punto de inflexión en la forma de comunicar la marca, combinando creatividad, innovación tecnológica y producción digital.