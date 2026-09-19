Tragedia en La Pampa: un muerto y dos heridos por un choque de camiones

Una persona murió y otras dos resultaron heridas producto de un choque entre dos camiones ocurrido en las últimas horas en el límite de La Pampa con Río Negro. La víctima fatal tenía 45 años y era oriunda de la localidad bonaerense de Tigre.

El siniestro ocurrió cerca de las 23 del viernes en la Ruta Nacional 22, sobre el puente que comunica la ciudad pampeana de La Adela con la ciudad rionegrina de Río Colorado.

De acuerdo al parte policial, la colisión se dio de manera frontal entre un camión de cargas de la empresa Expreso Río Negro y un trasporte cisterna de la compañía Bravo Energy Argentina.

El accidente sobre Ruta Nacional 22

“La dinámica del siniestro indica que el primer rodado habría invadido el carril contrario. Como consecuencia del impacto, el conductor del camión de cargas generales, un hombre de 45 años, oriundo de Tigre, provincia de Buenos Aires, falleció en el lugar”, informó la Policía en diálogo con el diario local La Arena.

A su vez, indicó que el incidente provocó que el vehículo quedara cruzado sobre la cinta asfáltica, lo que generó una obstrucción total de la calzada.

Además, aclaró que los dos ocupantes del segundo rodado resultaron heridos y fueron trasladados, sin riesgo de muerte, al Hospital José Cibanal de Río Colorado.

En el lugar se presentaron efectivos de la Policía pampeana y rionegrina, además de los Bomberos Voluntarios de La Adela. El trabajo se extendió desde la madrugada hasta las 8 de este sábado por las tareas de limpieza.

En particular, se debía remover la mercadería que cayó sobre el asfalto producto del accidente y contener el derrame de líquido del camión cisterna.

En un video que compartió Río Colorado Informa, se logra observar cómo el contenido de uno de los vehículos quedó desparramado por varios metros en una parte de la ruta.

Bomberos trabajaron en el lugar Gentileza La Arena

Además, se divisa cómo uno de los camiones rompió una parte de la banquina, quedando al borde del precipicio.

El operativo estuvo encabezado por la Comisaría Departamental de La Adela, en colaboración con la Unidad Regional III de General Acha.

Por otro lado, intervino la Fiscalía de turno, que habilitó a la Agencia de Investigación Científica (AIC) para llevar a cabo las diligencias correspondientes.