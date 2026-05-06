Nuevas reglas para construir: se aprobó la reforma del Código Urbanístico de San Isidro, entre quejas de vecinos

Tras haber suspendido el tratamiento el año pasado, la administración a cargo de Ramón Lanús consiguió esta tarde modificar el Código de Ordenamiento Urbano (COU) de San Isidro. Una vez más, el debate se dio en medio de quejas de vecinos, pero esta vez, el oficialismo con 14 votos logró aprobar la normativa.

Con carteles, máscaras y megáfonos, un grupo de vecinos que representan seis asociaciones que firmaron cartas en contra de las modificaciones que impulsó la municipalidad, se manifestaron en la puerta del Concejo Deliberante. Se quejaban, además, de que no los dejaban ingresar. Solo pudieron hacerlo quienes estaban autorizados, unos 30 vecinos.

Fue una decisión del presidente del Concejo Deliberante oficialista, Jorge Álvarez (Primero San Isidro). “En el inicio de sesiones ordinarias no hubo respeto a las buenas formas por parte de las barras del kirchnerismo, entraron con bombos. No queremos que pase eso, con lo cual propuse un criterio: que cada concejal proponga una nómina de personas invitadas”, dijo a LA NACION.

Los vecinos se quejaron en el inicio de la sesión porque solo podían ingresar aquellos autorizados Santiago Filipuzzi

“La casa es del pueblo”, cantaban quienes ingresaron. Cuarenta minutos después de lo programado, la sesión finalmente comenzó pasado el mediodía. El proyecto para modificar el COU era el último de los 25 previstos y el debate comenzó poco antes de las 16.30. La mayoría de los vecinos que todavía estaban en el recinto se levantaron y alzaron sus carteles. “Villa Adelina presente”, “Sí al parque público de Beccar”, “No a los cambios a espaldas de los vecinos”.

Según la mirada oficialista, este proyecto busca impulsar el desarrollo urbano en el oeste del distrito, en Villa Adelina y Boulogne. “Queremos que Villa Adelina y Boulogne vuelvan a crecer, con reglas claras y pensadas para acompañar ese desarrollo. Es una deuda pendiente con los vecinos, en especial con los más jóvenes, a quienes queremos que puedan elegir quedarse a vivir acá”, dijo Ramón Lanús cuando anunció el proyecto. “Dimos un paso histórico”, tuiteó hoy, luego de su aprobación.

Enfatizan que no se modifican las alturas vigentes, una de las críticas a otras versiones de este proyecto, sino que “se optimiza el uso del suelo dentro de los parámetros actuales”, y que las modificaciones apuntan a “un ticket de ingreso más bajo y mayores posibilidades para familias y jóvenes”.

DIMOS UN PASO HISTÓRICO PARA EL FUTURO DE SAN ISIDRO.

Aprobamos la actualización del Código de Ordenamiento Urbano para prohibir viviendas en la costa, proteger la barranca y el patrimonio histórico, y generar más viviendas accesibles en Boulogne y Villa Adelina. — Ramón Lanús (@RamonLanus) May 6, 2026

Concretamente, proponen reducir los metros cuadrados requeridos para las unidades de vivienda y en esa zona pasar de un mínimo de 55 a 35 metros cuadrados para las unidades de un ambiente. Se incorporan también parámetros que facilitan las “tipologías más compactas y el desarrollo multifamiliar” en parcelas únicas con nuevos anchos y superficies de parcela: en zonas específicas, se permite que el sector del predio asignado a cada unidad de vivienda tenga un ancho mínimo de 4,33 metros y una superficie de terreno no menor a 125 metros cuadrados.

“Me atrevo a decir que todos los cráneos que lo pensaron no vivien en un monoambiente de 35 metros cuadrados. Estamos vendiéndoles a las nuevas generaciones que un monoambiente es mejora la calidad de vida”, criticó Manuela Schuppisser (Movimiento Derecho al Futuro).

Walter Pérez (Unión Cívica Radical) marcó: “Manipulan el censo. Boulogne es la ciudad que tiene más cantidad de jóvenes y acá justifican con que la neceisdad de los monoambientes es que los jóvenes se están yendo”.

A su turno, Federico Colombo Roqué (La Libertad Avanza) defendió: “Nadie obliga a nadie acá a comprar o construir. Lo que se está dando es la posibilidad. Estos no son proyectos para grandes desarrolladores, ningún gran desarrollador construye hasta tres pisos. Esto es para clase media”.

La manifestación de vecinos de San Isidro contra la reforma del código Santiago Filipuzzi

La oposición volvió a marcar el apuro por este proyecto. “Exigimos una audiencia pública antes de cualquier votación, un informe de impacto ambiental”, planteó Virgina Franco (Frente Patria).

“Hace un año llegamos a una conclusión clara: no estabamos frente a una propuesta que iba a mejorar la vida de los vecinos. Se han acotado las zonas, pero el proyecto tiene el mismo espiritu. Lo único que cambió es la conformación de este cuerpo y la opinión de algunas personas”, dijo Marcos Díaz (Fuerza Patria).

Uno de los momentos más conflictivos fue cuando tomó el micrófono María Inés Feldtmann (Partido Demócrata), quien en previas discusiones no iba a apoyar el proyecto. “Voy a demostrar que mi voto es consecuente con la protección de la costa. Todos aquí saben que yo tuve un rol muy protagónico en la defensa de la costa”, dijo la concejala al tomar la palabra.

Ante los cuestionamientos de los presentes, Álvarez, quien presidía el debate dijo: “Por favor, le pido a la barra que no interrumpa”. “No soy barra de ningún lado. Soy vecina y no estoy afiliada a ningun partido político. Vecina, respete”, le contestó una mujer de la Asociación de Vecinos de Boulogne.

“Lo que sí va a suceder es que se van a permitir viviendas de hasta tres pisos y va a haber mayor oferta inmobiliaria”, defendió Feldtmann sobre las flexibilizaciones para construir, a las que finalmente aportó su voto a favor.

Barranca, costa y patrimonio histórico

La propuesta también contempla consensos previamente alcanzados como la protección de la barranca: se crea el “Área Intangible para Predios en Barranca”, una nueva categoría para preservar de futuras construcciones el sector donde se ubica el desnivel natural del terreno.

Volvieron a aparecer opiniones encontradas sobre la protección de la costa. Mientras que el oficialismo planteó que el espirítu es “promover el acceso público a la costa, prohibiendo la construcción de viviendas en esa franja”, quienes lo cuestionan señalan que la construcción será discrecional.

“Nosotros fuimos los que dimos la irrevocabilidad de ese permiso de obra. Y están en este recinto miembros de la gestión anterior, que dejó eso que fue vergonzoso. No solo le dieron el permiso para construir un barrio privado en el río, sino que después les dieron un decreto para que no se construyan más cosas en el río. No nos perdonan eso, ese interés que nosotros tocamos”, consideró el oficialista Guido Alvarado mientras Peréz, del possismo, le daba la espalda con su silla girada.

Se refería al d ecreto de la actual gestión que canceló el permiso, otorgado durante la intendencia de Gustavo Posse, para la construcción de un barrio cerrado sobre la costa.

Vista del sector donde querían desarrollar un proyecto inmobiliario Ricardo Pristupluk

Federico Meca (Frente Renovador) alertó sobre lo que pueden llegar a construir, ya que las Oficinas Técnicas mantienen un rol de evaluación y control, y por algunas “señales”: “De acá salió una ordenanza para que se declare al Parque Águila paisaje verde protegido, el intendente la vetó. Si realmente querés una costa libre, ¿qué te molesta que un parque sea área protegida?”.

“Se necesita más información de lo que estará permitido. Me hubiesen gustado más datos para no dejar a la discrecionalidad del Ejecutivo”, opinó Viveka Nyborg Andersen (La Libertad Avanza).

El proyecto aprobado también crea la categoría “Inmuebles de Potencial Valor Patrimonial” para todos los inmuebles anteriores o correspondientes al año 1946 que posean “valores arquitectónicos, urbanísticos, históricos, paisajísticos y/o culturales” luego de una evaluación obligatoria.