DOLORES.- El juez de Garantías Cristian Gasquet concedió la excarcelación al chofer del ómnibus que el jueves pasado se despistó y volcó cuando transitaba por la ruta 2 , hecho en el que murieron dos chicas y resultaron con heridas otros 20 estudiantes.

Esta tarde firmó la resolución que le otorga la libertad a Alberto Gustavo Maldonado con estrictas condiciones a cumplir: no podrá conducir vehículos, deberá presentarse una vez por mes en la sede policial próxima a su domicilio particular y no podrá abandonar el país mientras se desarrolle el proceso judicial que lo mantiene acusado de los delitos de homicidio culposo agravado en concurso ideal con lesiones culposas agravadas.

Maldonado permanecía alojado en una celda de esta ciudad, la que abandonaría en el transcurso de la tarde, una vez que su abogado complete todos los trámites de notificación correspondientes a esta instancia que habían planteado.

Mañana deberá regresar a Chascomús para volver a enfrentar al fiscal del caso, Jonatan Robert, ya que pidió ampliar la declaración indagatoria. Durante su primera exposición, horas después del accidente, había negado que la pérdida de control del ómnibus, en el que transportaba a 53 pasajeros, se hubiera debido a una mala maniobra suya. Dijo que no se durmió y que no usó el teléfono celular, dato este último que se corroborará con un peritaje sobre su equipo a cargo de la Asesoría Pericial del Departamento Judicial Dolores.

También descartó el consumo previo de bebidas alcohólicas u otras sustancias, dato certificado en principio con un test de alcoholemia clásico y ratificado en las últimas horas por los análisis de sangre realizados por el cuerpo forense.

Dos chicas fallecieron en aquel incidente vial que no tuvo participación directa ni indirecta de otros vehículos. De los heridos solo queda uno internado, en una clínica privada. Los demás sufrieron lesiones menores o continúan su rehabilitación de manera ambulatoria.

El juez Gasquet ordenó en esta resolución que se dé traslado de lo dispuesto tanto a la Agencia Nacional de Seguridad la Seccional Segunda de General Paz y el Registro Nacional de Migraciones a efectos que se cumplimenten las tres condiciones impuestas al acusado.

En su escrito, al momento de fundamentar la excarcelación, el magistrado valoró la colaboración de Maldonado de manera inmediata para rescatar a los heridos. También el cuadro de consternación que lo envolvió mientras daba su versión de los hechos y además la plena predisposición ante los requisitos planteados por la justicia, entre ellos someterse a análisis sanguíneos y de orina, entregar su teléfono celular y el pedido de disculpas a las víctimas que consta en su declaración.