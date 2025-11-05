Aldosivi se expresó tras la muerte de José Marcelo Moscuzza y decretó días de duelo: “Deja un legado imborrable”

El club Aldosivi, en su cuenta de Instagram, emitió un comunicado oficial tras confirmarse el fallecimiento de José Marcelo Moscuzza, exvicepresidente de la institución e hijo de José Américo Moscuzza, histórico dirigente de la institución marplatense.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de José Marcelo Moscuzza, exvicepresidente de nuestro club, quien dedicó muchos años de su vida a trabajar con compromiso, pasión y amor por la institución, dejando un legado imborrable en nuestra historia”, subrayó la publicación sobre el exdirigente que se hizo cargo del área deportiva del club en el año 2011.

El comunicado oficial de Aldosivi

En esa misma línea, siguió: “Acompañamos en este difícil momento a su familia y amigos. Hasta siempre, José. Se suspenden todas las actividades en la institución, tiendas y café y se decreta luto hasta nuevo aviso”.

Por su parte, el club Alvarado, que mantiene una rivalidad histórica con el Tiburón, también se expresó al respecto: “El Club Atlético Alvarado lamenta profundamente el fallecimiento de José Marcelo Moscuzza, exdirigente de Aldosivi e hijo del Presidente Honorario, José Américo. Desde nuestra Institución, enviamos condolencias a la familia Moscuzza y toda la gente de Aldosivi”.

Alvarado, acérrimo rival de Aldosivi, se solidarizó con su par marplatense

Una vez que la noticia resonó en el ambiente del fútbol argentino, la AFA emitió un comunicado solidarizándose con el club Aldosivi por la muerte de José Marcelo Moscuzza, exvicepresidente de la institución marplatense, que falleció en las últimas horas tras un accidente vial.

“La Asociación del Fútbol Argentino, con su Presidente Claudio Tapia a la cabeza, envía sus condolencias a toda la familia Moscuzza por el fallecimiento de José (hijo), quien fuera ex Vicepresidente del club Aldosivi”, comunicó AFA seguido del hashtag “profundo dolor”.

El comunicado de AFA por la muerte de José Marcelo Moscuzza

Seguido del mensaje de condolencia, el ente que maneja el fútbol local siguió: "Mucha fuerza en este difícil momento en nombre de todo el Fútbol Argentino“.

Luego, el propio Tapia, en su cuenta de X, recordó la trayectoria del dirigente y lamentó su repentino fallecimiento: “Lamento profundamente la partida de José Moscuzza, un gran dirigente, pero por sobre todas las cosas una excelente persona. Realmente conmovido por esta triste noticia. Mis condolencias a sus familiares y seres queridos; así como también a toda la gente de Aldosivi".

Chiqui Tapia, presidente de AFA, se solidarizó con la familia de Moscuzza

Moscuzza tenía 44 años y era hijo de José Américo Moscuzza, que hace unos años presidía el club Aldosivi y dedicó gran parte de su vida a la flota de grandes embarcaciones con una fuerte presencia en el comercio exterior.

José Marcelo Moscuzza falleció a los 44 años X

Según el reporte de los Bomberos Voluntarios, Moscuzza falleció durante la madrugada tras despistar y volcar su auto en la Ruta 2, a la altura de la localidad de Lezama.

¿Quién era José Marcelo Moscuzza?

Conocido por sus pares como “Josecito”, Moscuzza construyó su imagen en el área deportiva del club Aldosivi, haciéndose cargo de la contratación de cuerpo técnico, jugadores y siguiendo una línea de trabajo que llevó al club marplatense a ascender a la Primera División.

Responsable de la gestión deportiva hace una década, Moscuzza ganó un lugar preponderante en la comisión directiva y se mantuvo en su cargo de vicepresidente hasta el año 2024, cuando su padre, José Américo, asumió como presidente honorario.