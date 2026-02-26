Cómo viajo en CABA: así se usa el mapa interactivo para saber cómo llegar a una dirección en subte, colectivo o caminando
Consejos para aprender a planificar viajes en la ciudad de Buenos Aires y optimizar los recorridos de manera rápida y sencilla
- 4 minutos de lectura'
Moverse por la ciudad de Buenos Aires puede parecer una tarea compleja para quienes no están acostumbrados a su ritmo, pero la tecnología se convirtió en un gran aliado para simplificar el día a día.
Uno de los recursos más útiles que ofrece el gobierno de la Ciudad es el mapa interactivo Cómo Llego, una herramienta gratuita, disponible en la web y en aplicación móvil, que permite planificar recorridos en transporte público, en bicicleta, en auto o incluso a pie.
A continuación, cómo funciona, qué opciones ofrece y por qué puede convertirse en el mejor compañero de viaje para moverse de manera ágil y eficiente dentro de la Capital Federal.
Qué es el mapa interactivo “Cómo Llego”
Cómo Llego es una herramienta digital creada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Puede usarse de dos maneras:
- En su versión web, a través de la página oficial del GCBA.
- Como aplicación móvil, descargable tanto en Android como en iOS.
La plataforma integra datos oficiales de la red de transporte público y ofrece una visualización clara de los recorridos sobre el mapa de la ciudad. Además, se actualiza constantemente con información sobre calles, paradas y estaciones.
Su mayor ventaja es la simplicidad: en pocos segundos se obtiene un itinerario optimizado según el tipo de transporte elegido, con estimaciones de duración y distancias.
Cómo usar el mapa paso a paso
El funcionamiento de Cómo Llego es intuitivo.
Ingreso de puntos de partida y llegada
Luego de abrir el sitio web, de deben introducir las direcciones de origen y de destino en los campos correspondientes. El sistema permite buscar mediante nombres de calles, intersecciones específicas, instituciones o puntos de referencia emblemáticos (como el Obelisco o el Parque Centenario).
Selección del modo de transporte
Se procede a elegir el medio de desplazamiento preferido entre las opciones disponibles: colectivo, subte, tren, bicicleta, automóvil o a pie. El sistema también permite visualizar trayectos intermodales, como la combinación de subte con tramos de caminata.
Revisión de alternativas de recorrido
Una vez procesada la información, se despliegan diversas rutas posibles. Estas alternativas se presentan ordenadas bajo criterios de optimización, tales como la mayor rapidez, la menor cantidad de transbordos o la distancia total a recorrer.
Análisis del detalle del trayecto
Se debe consultar el desglose del recorrido seleccionado. En este apartado se detallan las paradas de colectivo, las estaciones de subte, las instrucciones precisas para los tramos a pie y el tiempo total estimado para arribar al destino.
Activación de la geolocalización
Para agilizar el proceso, se puede activar la ubicación del dispositivo. De esta manera, la aplicación detecta automáticamente el punto de partida actual, sugiriendo el recorrido de forma inmediata sin necesidad de ingresar manualmente el origen.
Por ejemplo, si se requiere viajar desde Palermo hasta el Microcentro, el sistema puede recomendar el uso de la Línea D de subte (desde Plaza Italia hasta Catedral), ofreciendo simultáneamente variantes en colectivo o rutas optimizadas para bicicleta.
Opciones de transporte que integra
Uno de los puntos fuertes de la plataforma es que contempla las múltiples formas de moverse por la ciudad:
- Subte y premetro: muestra estaciones cercanas, líneas y combinaciones.
- Colectivos: indica la línea, la parada donde tomarlo y el trayecto exacto.
- Trenes metropolitanos: útiles para quienes viajan desde o hacia el conurbano.
- Bicicletas: incluye las ciclovías y estaciones de Ecobici.
- Caminata: detalla rutas peatonales seguras y rápidas.
- Automóvil: sugiere caminos en auto y muestra cortes de calles o restricciones.
De esta manera, Cómo Llego se adapta a distintos perfiles de usuarios: desde turistas que visitan por primera vez la ciudad hasta residentes que buscan alternativas para optimizar sus tiempos.
